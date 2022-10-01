Meriç Ovası'nın coğrafi işaretli yer fıstığında ekim alanı her geçen yıl artıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Meriç Ovası'nın coğrafi işaretli yer fıstığında ekim alanı her geçen yıl artıyor

01.10.2022 12:10

Edirne'nin Meriç ilçesinde asırlık ata tohumundan yetiştirilen ve yakın zamanda coğrafi işaret alan "Meriç yer fıstığı"nın ekim alanı genişletilerek ekonomiye daha fazla katkı sunması hedefleniyor.

Edirne'nin Meriç ilçesinde asırlık ata tohumundan yetiştirilen ve yakın zamanda coğrafi işaret alan "Meriç yer fıstığı"nın ekim alanı genişletilerek ekonomiye daha fazla katkı sunması hedefleniyor.

Ata tohumundan çerezlik olarak yetiştirilen "Meriç yer fıstığı" yapılan çalışmalarla 2017 yılında ticari ürüne dönüştürüldü. Fıstığa olan ilgi artınca 2019'da Alibey köyünde 13 girişimci kadının da katılımıyla Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu.

Kooperatifleşmeyle Meriç Ovası'nda fıstık üretimi 5 yılda 7 kat arttı ve ekim alanı 300 dekardan 2 bin dekara çıktı.

Yer fıstığından yapılan ezme, kurabiye ve fıstık yağı gibi ürünler ise "Alibey'den" markasıyla pazara sunulurken, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından yürütülen çalışmalar "Meriç yer fıstığı" adıyla coğrafi işaret aldı.

Meriç Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Türkkan, AA muhabirine, ilçede fıstık ekiminin son yıllarda yaygınlaştığını söyledi.

Meriç yer fıstığının coğrafi işaret almasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Türkkan, "İlçemizde fıstık ekiminde son yıllarda güzel bir artış var. İlçemizde 2 bin dekar alanda yer fıstığı üretiliyor bu da her geçen yıl artıyor. Hedefimiz ekim alanlarını daha da genişletmek." dedi.

Fıstıkta hasat devam ediyor

Eylül ayının ilk haftası başlayan hasadın devam ettiği Alibey köyünde, muhtar Ahmet Yılmaz, AA muhabirine, fıstığın 120-130 günde yetiştiğini söyledi.

Yılmaz, 6-7 kez suladıkları ürünün beyaz rengini yetiştiği kumlu topraktan aldığını belirterek, "Köyde yaklaşık 1000 dönüm arazide fıstık yetiştiriyoruz. Vatandaşlarımız fıstığı makine yardımıyla ya da elle topraktan çıkarıyor. Fıstık, köylümüze ek bir gelir sağladı. Nasuhbey köyümüzde de yetiştiriliyor. Adını 'Meriç yer fıstığı' koyduk, marka tescilini yaptık." dedi.

Yılmaz, ilçe kaymakamlığının ve TRAKYAKA'nın destekleriyle aldıkları makinelerle toplama, eleme ve kavurma işlemlerini yaptıklarını ifade etti.

Üretimi artırmak istediklerini söyleyen Yılmaz, "Diğer köylülerin de destek vereceğini umuyoruz. Bu topraklar değer kazandı. Kurabiye ve fıstık ezmesi üretiyoruz. İç fıstık olarak da değerlendiriyoruz. Ürünümüzü tanıtmak için Ankara ve Antalya'da yöresel ürünler fuarlarına katıldık. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha kaliteli fıstık üretip ürün yelpazemizi genişleteceğiz." diye konuştu.

Yılmaz, bir dönüm alandan 250 ile 400 kilo arasında ürün aldıklarını, münavebeli ekimle tarlaları 3 yılda bir dinlendirdiklerini dile getirdi.

Üretici Remziye Pazarcı da fıstığın meşakkatli bir üretim süreci olduğuna değinerek, "Topraktan makineler yardımıyla çıkarılan fıstık 4-5 gün boyunca tarlada kurumaya bırakılıyor. Tarlada kuruduktan sonra makine yapraklarından ayırıyor sonra serip kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra satışa hazır hale geliyor." dedi.

YORUMLAR
500
SANCAKTEPE'DE SALDIRIYA UĞRAYAN MHP İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI ÖLDÜ SANCAKTEPE'DE SALDIRIYA UĞRAYAN MHP İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI ÖLDÜ Nizip'te 600 çiftçiye zeytin kasası Nizip'te 600 çiftçiye zeytin kasası Gaziantepli 70 yıllık evli çift, doğada mutlu yaşam sürüyor Gaziantepli 70 yıllık evli çift, doğada mutlu yaşam sürüyor
Kaynak: AA

Hisarcık, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meriç Ovası'nın coğrafi işaretli yer fıstığında ekim alanı her geçen yıl artıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:13 Burdur'da yakınlarına, "Kendimi iyi hissetmiyorum" mesajı atan 60 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama döneminde konuşuyor: Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturacağız
13:57 Oyuncu Büşra Pekin'in inanılmaz değişimi! 12 kilo verip, imajını değiştirdi
13:50 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş: Hırsızlık, gasp veya diğer suçları işleyen göçmenleri anında sınır dışı ediyoruz
13:38 Türkiye'de bir ilk! Konyaspor'un iç saha maçları jakuzide izlenebilecek
13:11 Rusya'nın ilhak hamlesi sonrası ABD'den Ukrayna'ya 12,3 milyar dolarlık dev yardım
12:54 Sivas'ta Gazi köyü halkından siyasilere "Z yokuşu" tepkisi: Yol düzeltilmezse oy kullanmayacağız
12:34 Paris'te iç çamaşırıyla podyuma çıkan Bella Hadid'e sprey boya püskürtülerek elbise yapıldı
12:11 BOTAŞ'tan açıklama: İran, Türkiye'ye olan gaz akışını 8 günlüğüne kesecek
11:29 Mersin'de erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövülen genç kadın, 5 gün sonra ilk kez konuştu: Döve döve mezarlığa götürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 15:00:02. #1.11#
SON DAKİKA: Meriç Ovası'nın coğrafi işaretli yer fıstığında ekim alanı her geçen yıl artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement