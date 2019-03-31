Edirne'nin Meriç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Erol Dübek...

Edirne'nin Meriç ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Erol Dübek kazandı.

Edirne'nin Meriç ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Erol Dübek kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Erol Dübek 956, AK Parti adayı Nihat Yörük 546, İYİ Parti adayı Güven Çamur 52 oy aldı.



-Dübek'in özgeçmişi-



Dübek, 23 Ekim 1948 tarihinde Edirne'nin Meriç ilçesinde doğdu. Üniversite mezunu olan Dübek, iki dönem Meriç Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Dübek, serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak iş hayatını sürdürüyor.

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