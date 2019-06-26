Son Dakika Haberleri: Edirne'nin Meriç ilçesinde Jandarmanın dur ihtarına uymayan içerisinde 40'ın üzerinde göçmenin...
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Edirne'nin Meriç ilçesinde Jandarmanın dur ihtarına uymayan içerisinde 40'ın üzerinde göçmenin...

59 dakika önce

Edirne'nin Meriç ilçesinde Jandarmanın dur ihtarına uymayan içerisinde 40'ın üzerinde göçmenin bulunduğu panelvan araç jandarmadan kaçarken kaza yaptı: 11 ölü, çok sayıda yaralı var.

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Edirne'nin Meriç ilçesinde Jandarmanın dur ihtarına uymayan içerisinde 40'ın üzerinde göçmenin bulunduğu panelvan araç jandarmadan kaçarken kaza yaptı: 11 ölü, çok sayıda yaralı var. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:31 Kaynak: İHA
Meriç, Edirne, 3. Sayfa
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