Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

31.08.2022 14:46
Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi askeri birliklere yakalandı.

Edirne'nin Meriç ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi askeri birliklere yakalandı.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Umurca ve Serem köylerinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 5 kişi, 1. derece askeri yasak bölgede görev yapan hudut askerlerinin devriyesi esnasında durumlarından şüphelenilmesi üzerine kimlik tespiti yapıldı. E.S., Y.S., E.U., N.Ç. ve S.U. adlı şüphelilerin FETÖ bağlantılarının olduğu tespit edildi. Daha sonra gözaltına alınan 5 kişi, nöbetçi savcının talimatı ile jandarma ekiplerine teslim edilerek sorguya alındı. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Edirne, Meriç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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