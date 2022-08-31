Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Umurca ve Serem köylerinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 5 kişi, 1. derece askeri yasak bölgede görev yapan hudut askerlerinin devriyesi esnasında durumlarından şüphelenilmesi üzerine kimlik tespiti yapıldı. E.S., Y.S., E.U., N.Ç. ve S.U. adlı şüphelilerin FETÖ bağlantılarının olduğu tespit edildi. Daha sonra gözaltına alınan 5 kişi, nöbetçi savcının talimatı ile jandarma ekiplerine teslim edilerek sorguya alındı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yunanistan, Edirne, Meriç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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