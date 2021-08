EDİRNE'NİN MEŞHUR CİĞER BİBERİNİ, ROMAN HAVALARI EŞLİĞİNDE GÖBEK ATARAK TOPLADILAR - Son Dakika

EDİRNE'nin meşhur tava ciğerin vazgeçilmez lezzeti Karaağaç acı biberini işçiler, 40 derece sıcakta Roman müzikleri eşliğinde hasat etti. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, amaçlarının üreticiye moral vermek olduğunu belirterek, 'Bugün dünyanın en tatlı acısının hasadı başladı. Yani tarladan tavaya yolculuk başladı' dedi.

Edirne'de sadece Yunanistan'a sınır Karaağaç Mahallesi'nde yetişen, kentin meşhur tava ciğerinin 'yol arkadaşı' Karağaç acı biberinin hasadı başladı. 40 dereceyi bulan sıcak havada hasat yapan işçiler, ünü her geçen gür artan Karaağaç biberi adıyla marka patenti alınan biberleri iplere diziyor. Gölgede kurutulan biberler, yağda kızartılmasının ardından, kentin meşhur tava ciğerinin yanında garnitür olarak ikram ediliyor.

'ONLARA ÇOCUĞUMUZ GİBİ BAKACAĞIZ'

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, Karaağaç biberinin dünyanın en tatlı acısı olduğunu ifade ederek, 'Bugün dünyanın en tatlı acısının hasadı başladı. Yani tarladan tavaya yolculuk başladı. Bu yolculukta da biz hem üretici hem de çalışan kardeşlerimize 98'lik ziyaret gerçekleştirelim dedik. Onlara hem tatlı getirdik hem de Edirne'nin o meşhur tava ciğerini ikram edeceğiz. Tatlı bir yolculuk bu. Bundan sonraki süreç dizmede ve kurutmada olacak. Bu süre içerisinde onlara çocuğumuz gibi bakacağız. 1,5 ay sonra bu biberlerimiz dünyanın en tatlı acısı sofrada olacak' diye konuştu.

'DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK'

Karaağaç biberinin yöreye has bir ürün olduğunu kaydeden Dinar, 'Karaağaç biberinin dünyada eşi benzeri yok. Özel bir tohumu ve bakımı var. Dizilişiyle, toplanışıyla, tavaya kadar yolculuğu ile her şeyi kendisine has bir özelliği var. Kuruttuktan sonra ihtiyacımız olanı kadarını sapını koparıp tavanın içerisine atıyoruz. 10 saniye bekletiyoruz, sonrasında dünyanın en güzel tatlı acısı çıkıyor' ifadelerini kullandı.

'ACI HASADI TATLIYA ÇEVİRİYORUZ'

Üretici Tunahan Ule ise 4 aylık süreçte biberlerin yetiştiğini ifade ederek, '25 Nisan'da ektiğimiz, tescilli Karaağaç ciğer biberini şimdi hasat ediyoruz. Sadece burada Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallemizde yetişiyor. Tohumu da kendi yerli tohumumuz. Bu yüzden çok özel bir ürün. Bu yıl 40 -45 derece sıcaklıkları gördük. Bu sıcaklarda kurumaması için çok sulama yaptık. Biberlerimize çocuğumuz gibi baktık. Şimdi artık acı hasadı tatlıya çeviriyoruz' dedi.