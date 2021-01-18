Meşhur "kuru soğuğu" kenti buz kestirdi - Son Dakika

Edirne'de etkili olan soğuk hava yaşamı güçleştiriyor.

Hava sıcakları cuma gününden itibaren Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle düşmeye başladı.

Hafta sonu kısa süreli kar bulutu geçişlerinin yaşandığı bölgede Edirne'nin, meşhur "kuru soğuğu" denilen ayaz başladı.

Hava sıcaklıkları gece zaman zaman sıfırın altında 7 derecelere kadar düştü.

Bu nedenle su birikintilerinin olduğu yerler buz tuttu, bitkilerin üzeri, kırağıyla kaplandı.

Özellikle Tunca Nehri'nin taşkın yaptığı Sarayiçi Adası'nın nehir sularının taştığı alanların büyük bölümü ve suyla dolu Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Er Meydanı çayırı buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte tahminlere göre soğuk hava etkisini cumaya kadar sürdürecek.