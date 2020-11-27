Edirne'nin meşhur Ulus Pazarı kapandı, Bulgar turistler geri döndü - Son Dakika

EDİRNE'de her hafta cuma günü kurulan ve Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş için geldiği Ulus Pazarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 hafta kapatıldı. Bugün pazar alışverişine gelen Bulgarlar, pazarın kapalı olduğunu görünce geri döndü.

Bulgaristan'ın 1 Eylül itibarıyla karantina sürecini kaldırmasının ardından komşu vatandaşları günü birlik alışveriş için Edirne'ye akın etti. Bulgaristan ve Edirne'de son günlerde vaka sayılarının artması üzerine ise Edirne'de valilik ve belediye tarafından turistlere yönelik koronavirüs tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Edirne Valiliği, Bulgar turistlerin ülkeye giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda araçlarının dezenfekte edilerek, ateş ölçümü yapılması ile içinde maske ve hijyen malzemelerinin olduğu kitlerin verilmesini sağlıyor. Belediye ise Bulgarca anonslar yaparak, alışveriş yerlerini valilik ekipleri ile birlikte dezenfekte edip turistlere ücretsiz maske dağıttı.