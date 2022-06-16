Edirne'nin "mor turizmi" Lavanta Tarla Günleri sembolik hasatla başladı - Son Dakika
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Edirne'nin "mor turizmi" Lavanta Tarla Günleri sembolik hasatla başladı

16.06.2022 20:10
Edirne'nin "mor turizmi" Lavanta Tarla Günleri sembolik hasatla başladı

Edirne 5. Lavanta Tarla Günleri sembolik hasatla başladı.

Edirne 5. Lavanta Tarla Günleri sembolik hasatla başladı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce düzenlenen organizasyonun açılış programı için enstitü bahçesinde düzenlenen hasat programında lavantanın ekim alanın Trakya'da olduğu gibi Türkiye'de de arttığını söyledi.

Lavantanın tarımsal üretiminin yanı sıra turizmde de gelir getirici bir aromatik bitki olduğuna dikkati çeken Kırbıyık, "İnşallah biz de turizm açısından önemli bir kent olduğumuz için bu ürünü turizmin bir parçası haline getirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle Karaağaç'ta oluşturulan yeni bahçenin çok ilgi ve ziyaretçi çekeceğini, özellikle oradan çekilmiş fotoğrafların sosyal medyadan ülkenin dört bir yanına yayılacağını değerlendiriyoruz." dedi.

Kırbıyık, önemli bir tarım kenti olan Edirne'de bitki çeşitliliğinin artırılması gerektiğini, marjinal tarım arazilerinden gelir elde edilmesi anlamında lavantanın önemli bir bitki olduğunu vurguladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün tohum üretimi başta olmak üzere önemli çalışmalara imza attığını belirtti.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek ise kentte lavanta yetiştiriciliğine 2015 yılında başlandığını ve ekim alanlarının her geçen yıl arttığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Kırbıyık ve protokol üyeleri sembolik hasat için lavanta tarlasında hasat yaptı.

Etkinlikte katılımcılara lavantalı kurabiye, lavantalı kek, lavanta aromalı gazoz ve dondurma ikramlarının yanı sıra lavanta buketleri armağan edildi.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin mor çiçekler arasında verdiği mini konser ilgiyle dinlendi.

Tarla günleri kapsamında enstitünün lavanta bahçeleri 1 hafta boyunca ziyarete açık tutulacak.

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Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'nin 'mor turizmi' Lavanta Tarla Günleri sembolik hasatla başladı - Son Dakika

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