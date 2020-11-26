Edirne'nin su ihtiyacını karşılamak için iki barajın ishale hatları birleştiriliyor - Son Dakika

Edirne'nin su ihtiyacını karşılamak için iki barajın ishale hatları birleştiriliyor

26.11.2020 15:03
Edirne'nin su ihtiyacını karşılamak için iki barajın ishale hatları birleştiriliyor, System.String[]

Edirne Belediyesi Kayalıköy Barajı isale hattıyla Süloğlu Barajı isale hattını birleştirmek için çalışma başlattı.

Edirne Belediyesi Kayalıköy Barajı isale hattıyla Süloğlu Barajı isale hattını birleştirmek için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Küküler köyünde devam eden isale hattı birleştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle barajlarda su seviyesinin düştüğünü belirtti.

DSİ ile 3 yıl önce gerçekleştirdikleri projeyle kentte su sorununu çözdüklerini anımsatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Ancak aşırı kuraklık nedeniyle DSİ Bölge Müdürlüğü bize bir yazı göndererek artık Kayalı'dan içme suyu alınamayacak noktaya geldiğini barajın kritik seviyeye geldiğini ve daha önce su aldığımız Süloğlu Barajı'ndan, en azından yağışlar başlayana kadar almamızı istediler. 6 gündür burada bir çalışma yürütüyoruz.

Kayalıköy'den buraya getirdiğimiz isale hattı ile bundan 30 yıl önce yapılmış Süloğlu isale hattının çakışma noktası. Burada ileri günlerde tekrar kuraklık yaşanması ihtimaliyle, bu sorunu kalıcı olarak çözmek adına Süloğlu Barajı isale hattı ile Kayalıköy isale hattını yani Edirne'ye su taşıyan 2 hattı bir noktada birbirine bağlayacağız. Biri 30 yıl önce birisi 3 yıl önce yapılmış hatlar bunlar."

Edirne'nin yıllık su ihtiyacının 20 milyon 500 bin metreküp olduğunu belirten Gürkan, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Kentin su ihtiyacını karşılamak için gerekli önlemleri aldıkların vurgulayan Gürkan, şöyle devam etti:

"Edirne'nin önümüzdeki günlerde de kuraklık olabileceği düşüncesiyle A ve B planlarını şimdiden devreye almış olacağız. Bu bağlamda bugün her türlü tedbiri alarak, Edirne'ye gidecek olan binlik hattan suyu keseceğiz. Ama vatandaşlarımız bunu çok fazla hissetmeyecekler ama yine de tedbirli olmalarına fayda var.

Kayalıköy'deki su rezervi sadece oradaki canlıların yaşamını sürdürecek kadar kaldı. Yağış olmazsa Süloğlu'nun suyu bize 6 ay kadar yetecek gibi duruyor. Ama inşallah yağış olur çünkü bu barajlar tarımsal sulamada da kullanıyor. Pandemi var hijyen kurallarına uymamız gerekiyor ama bu suyu tasarruflu kullanmamamız anlamına gelmiyor. Mutlaka suyu tasarruflu kullanalım."

Edirne Belediyesi, Süloğlu, Kayalı, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'nin su ihtiyacını karşılamak için iki barajın ishale hatları birleştiriliyor - Son Dakika


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