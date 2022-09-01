Edirne'de baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

01.09.2022 18:18
Edirne'de baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde dün baba ile oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı, cezaevine gönderildi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde dün baba ile oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı, cezaevine gönderildi.

Büyükgerdelli köyüne ayçiçeği hasadı için gelen biçerdöver sürücüsü Güray Döner (45) ve oğlu Koray Döner'in (18) öldürülmesi olayının şüphelisi Erol Yılmaz'ın (59) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün, köy meydanında yaşanan tartışmada Yılmaz'ın av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu baba ve oğlu hayatlarını kaybetmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Erol Yılmaz, Süloğlu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Edirne'de baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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