Edirne'nin tarihi çarşısı, esnafın 'WhatsApp' oylamasıyla açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'nin tarihi çarşısı, esnafın 'WhatsApp' oylamasıyla açıldı - Son Dakika

Edirne'nin tarihi çarşısı, esnafın 'WhatsApp' oylamasıyla açıldı

6 saat önce

Edirne'nin tarihi çarşısı, esnafın 'WhatsApp' oylamasıyla açıldıEDİRNE'de koronavirüs önlemleri kapsamında 27 gündür kapalı olan tarihi Alipaşa Kapalı Çarşısı, esnafın kendi aralarında kurduğu WhatsApp grubu üzerinden gerçekleştirilen oylama sonucu yeniden açıldı.

Edirne'nin tarihi çarşısı, esnafın 'WhatsApp' oylamasıyla açıldı

EDİRNE'de koronavirüs önlemleri kapsamında 27 gündür kapalı olan tarihi Alipaşa Kapalı Çarşısı, esnafın kendi aralarında kurduğu WhatsApp grubu üzerinden gerçekleştirilen oylama sonucu yeniden açıldı. Çarşının dernek başkanı Yılmaz Sanış, "Çarşının kapalı olduğu 1 ay boyunca, kurduğumuz mesajlaşma grubunda her hafta çarşıyı açalım mı, kapatalım mı diye oylama yapıyorduk. Bugüne kadar kapatılması kararı çıkıyordu" dedi.

Edirne'nin 5 asırlık tarihi Alipaşa Kapalı Çarşısı, esnafın koronavirüse karşı aldığı önlemler kapsamında 25 Mart'ta kapatıldı. 27 gün kapalı kalan çarşının esnafı, WhatsApp üzerinden kurdukları grupta bir oylama gerçekleştirdi. Çarşının açılmasını isteyen ve istemeyen olmak üzere iki farklı oy kullanılan uygulamada, oy çokluğuyla çarşının yeniden hizmete açılması kararlaştırıldı. Tarihi Alipaşa Esnaf Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, çarşıda esnafın kararının öncelikli olduğunu ifade ederek, tüm hijyen kurallarına uyduklarını söyledi.

Çarşının yaklaşık 1 ay boyunca kapalı kaldığını söyleyen Sanış, "Çarşının kapalı olduğu 1 ay boyunca, kurduğumuz mesajlaşma grubunda her hafta çarşıyı açalım mı, kapatalım mı diye oylama yapıyorduk. Bugüne kadar kapatılması kararı çıkıyordu. Dünkü yaptığımız oylamada esnafın çoğu çarşının 20 Nisan itibariyle açılması kararı aldı. Kararın alınmasında tamamen oylama etkili oldu. Burada esnafın kararı önceliklidir. Saat 11.00 itibariyle açıp saat 17.00 itibariyle de kapatıyoruz. Umutluyuz, inşallah hayırlı olur diyoruz hepimiz için" dedi.

'MASKESİZ KİMSE ÇARŞIYA ALINMIYOR'

Satışlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat ettiklerini söyleyen Sanış, "Çarşıyı açtığımızda esnafımızla toplantı yaptık. Dikkat ederseniz tüm esnafımızda maske var. Hiçbir esnaf maskesiz çalışmayacak. Buradaki herkese yine sosyal mesafe kuralını hatırlattık. Esnafın bir araya gelmemesini, gelirlerse de sosyal mesafeyi korumalarını belirttik. Sürekli de bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz. Kapanmadan önce zaten dezenfektesini yapmıştık, açıldığında yine dezenfekte işlemini yaptık. Bunlara ek olarak maskesiz gelen kimseyi çarşıya almıyoruz" diye konuştu.

'TEDBİRLER KONUSUNDA ÇOK HASSASIZ'

Alipaşa Çarşısı esnafından Ahmet Tatlıses, çarşının açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Açılmasında fayda vardı çarşının. Ama bununla beraber virüse karşı tedbirlerin de alınması olmazsa olmazımız. Bu konuda esnaf olarak çok hassasız. İnşallah bu pandemiyi hep beraber dikkatli şekilde atlatacağımızı düşünüyorum" dedi.

Çarşıda müzik aletleri satan Emre Asker ise bir an önce normale dönmek istediklerini ifade ederek, "Tüm önlemlerimizi aldık. Maskemiz, eldivenimiz ve dezenfektanımız var. Gelen müşteriye ilk olarak dezenfektanımızı ikram ediyoruz. Normal zamanlara göre satışlar biraz düşük ama canlanacağına inanıyoruz. Herkes önlemini alacak ve en kısa zamanda normal hayata ulaşmayı umut ediyoruz" diye konuştu.

Esnaf Duygu Meriç de sosyal mesafe kuralına uyarak satışlarını yaptıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 1 aydır kapalıydı ve birçok esnafın sadece gelir kaynağı buradaki dükkanı olduğu için açmaya karar verdik. Sosyal mesafe kuralına uyarak satışımızı yapmaya çalışıyoruz. İşler eskisi gibi değil ama umarım en kısa sürede normale döner" diye konuştu.

Edirne'nin tarihi çarşısı, esnafın 'WhatsApp' oylamasıyla açıldı

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 09:55 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı "Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 379,5 liradan işlem görüyor Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti         
15:42
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli         
15:36
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir         
15:26
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş         
14:57
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı         
14:55
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek         
14:46
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi         
14:45
Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti         
14:39
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı         
14:26
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz         
14:20
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak         
14:11
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş         
13:59
Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı         
13:55
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu         
13:54
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi         
13:53
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi         
13:52
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?         
13:39
Dünya Sağlık Örgütü'nden Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama         
13:26
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı         
13:24
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi         
13:21
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu         
13:18
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı         
13:15
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak         
13:03
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler         
12:57
Ramazanda koronavirüse karşı uzmandan 10 beslenme önerisi Ramazanda koronavirüse karşı uzmandan 10 beslenme önerisi         
12:52
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor         
12:30
Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı         
12:29
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti         
12:22
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 16:08:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'nin tarihi çarşısı, esnafın 'WhatsApp' oylamasıyla açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]