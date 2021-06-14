Edirne'nin turizmde cazibe merkezi "mor tarlalar" ilgi görüyor - Son Dakika

Edirne'nin turistik cazibe alanlarından lavanta tarlaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının ardından normalleşme sürecinde şehir içi ve şehir dışından gelen çok sayıda ziyaretçi çekiyor.

Edirne Valiliği himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Lavanta Tarla Günleri çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Karaağaç'ta enstitüye ait lavanta tarlaları, şehir içi ve dışından çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Tarlayı TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da ziyaret etti.

Aksal stant açanlarla ve ziyarete gelen vatandaşlarla sohbet etti, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Soytürk'ten etkinlik hakkında bilgi aldı.

Aksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde insanların çok fazla evlerinde kaldığını söyledi.

Kısıtlamaların ardından lavanta tarlalarının bir nefes almak için gelen vatandaşlarla dolduğunu belirten Aksal, "Lavanta günlerinin 4'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. İnşallah bunu daha ileri noktalara taşıyacağız." dedi.

Edirne'nin tarih ve turizm denince önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Aksal, şunları kaydetti:

"Turizmle ilgili son günlerde Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Necmi İğe Evi Etnografya Müzemizi açacağız ama bunun yanında motor sporları yapıldı ve nehirleriyle zengin Edirne'de su sporları etkinlikleri düzenlendi. Verimli topraklarımızla da çok güzeliz. Lavanta günleri hem görsel anlamda çok sayıda ziyaretçi çekmesiyle önemli hem de ekonomiye katkı olarak alternatif sunuyor. Edirneli hemşerilerimiz burada, inşallah bu pandemi sürecinde kurallara uyarak bunu devam ettireceğiz. Edirne bu süreci iyi yöneten illerden bir tanesi. Vakaların en az olduğu illerden bir tanesiyiz. Hem kurallara dikkat ederek hem de lavanta tarlasında nefes alarak lavanta günlerimizi geçiriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl koronavirüsten arınarak bunu kutlamış olacağız."

"Alternatif ürün olarak teşvik ediyoruz"

Tarım açısından lavantanın alternatif ürün olduğunu ifade eden Aksal, lavantanın getirisinin de yüksek olduğunu anımsattı.

Lavanta yetiştirmek isteyenlerin üründen kazanması için birkaç yıl sabretmesi gerektiğini anlatan Aksal, "Ürün almaya başladığınızda getirisi çok yüksek. Özellikle çorak topraklarda üreticilerimize bir alternatif ürün olarak teşvik ediyoruz, destek veriyoruz lavanta ekmelerini. Lavanta balı çok değerli, kıymetli. Kokusu ve yağı da değerli, birçok anlamda kullanılıyor. Onun için üreticilerimizden lavantayı bir alternatif olarak düşünmelerini istiyoruz." diye konuştu.