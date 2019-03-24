Son Dakika Haberleri: Edirne'nin Üç Nehrinde Kürek Çektiler

Edirne'nin Üç Nehrinde Kürek Çektiler

43 dakika önce

EDİRNE Doğa Sporları Kulübü Derneği (EDOSK) tarafından 'Sular Şehri Edirne - Üç Nehir Kano Turu' etkinliği kapsamında 14 kano sporcusu aynı gün içerisinde ara vermeden Arda, Tunca ve Meriç nehirlerinde kürek çekti.

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EDİRNE Doğa Sporları Kulübü Derneği (EDOSK) tarafından 'Sular Şehri Edirne - Üç Nehir Kano Turu' etkinliği kapsamında 14 kano sporcusu aynı gün içerisinde ara vermeden Arda, Tunca ve Meriç nehirlerinde kürek çekti.

EDOSK tarafından 'Sular Şehri Edirne - Üç Nehir Kano Turu' sloganıyla düzenlenen etkinlikte 14 kanocu 7 kanoyu sabah saatlerinde suya saldı. Arda Nehri'nden kürek çekmeye başlayan kanocular Meriç Nehri ve takiben Tunca Nehri'ne ulaştı. NATO Köprüsü'nde sonlanan etkinlik hakkında konuşan EDOSK Başkanı Orkun Akman, amaçlarının Edirne'deki nehirlerde su sporlarının yapılabildiğini göstermek ve kent turizmine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.  2012 yılından bu yana nehirlerde kano etkinliği düzenlediklerini söyleyen Akman, "Edirne Doğa Sporları Kulübü olarak 2012 yılından beri Edirne'deki nehirlerde kano etkinliği düzenliyoruz. Sadece Edirne'yle sınırlı tutmayıp Trakya geneline yayıyoruz. Saros Körfezi'nde, İğneada'da, Çanakkale Boğazı'nda, Meriç Nehri'nde, Tunca Nehri'nde, Arda Nehri'nde etkinlikler düzenliyoruz. Bizim amacımız Edirne turizmine katkıda bulunmak, Edirne'nin tanıtımına katkıda bulunmak. Dolayısıyla bu kapsamda 7 yıldır etkinliklerimizi düzenliyoruz" dedi.

Kano sporcularının yaklaşık 9 kilometre boyunca aynı gün içerisinde 3 nehirde kürek çektiğini kaydeden Akman, "Bugün de Sular Şehri Edirne - Üç neehir Kano Turu etkinliğimizi arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Toplam 7 kanoyla 14 arkadaşımız Arda Nehri'nden başladılar, Meriç Nehri'ni geçtiler, Tunca Nehri'ne geçtikten sonra etkinliğimizi tamamlayacaklar. Toplamda 8-9 km arasında kürek çekmiş olacaklar. Tabi burada amaç bu nehirlerde su sporlarının yapılabildiğini göstermek" diye konuştu.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:16 Kaynak: DHA

Meriç, Tunca, Edirne, Güncel
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