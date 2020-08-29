Edirne'nin 'uluslararası pazarı', yönünü yerli müşteriye çevirdi - Son Dakika

Edirne'nin 'uluslararası pazarı', yönünü yerli müşteriye çevirdi

EDİRNE'de her cuma kurulan Ulus Pazarı esnafı, hedef kitlesi olan Yunan ve Bulgar turistin pandemi nedeniyle bir süredir gelmemesi üzerine, yönünü yerli müşteriye çevirdi.

Edirne'nin 'uluslararası pazarı', yönünü yerli müşteriye çevirdi, System.String[]

EDİRNE'de her cuma kurulan Ulus Pazarı esnafı, hedef kitlesi olan Yunan ve Bulgar turistin pandemi nedeniyle bir süredir gelmemesi üzerine, yönünü yerli müşteriye çevirdi. Özellikle maske, hijyen ve mesafe konusunda maksimum tedbir alan pazar esnafı, yabancı turistin elini çekmesiyle fiyat ve satışların daha da düştüğünü ifade ederek, salgının bir an önce bitmesini dilediklerini söyledi.

Kentte cuma günlerinin en yoğun bölgesi haline gelen, hem yerli hem de yabancı müşteriye hizmet veren Ulus Pazarı esnafı, salgının ardından devam eden normalleşme sürecinde yerli müşteriyle ayakta durmaya çalışıyor. Özellikle Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin sıkça gelerek, yüklü miktarda alışveriş yaptığı pazarda artık sadece yerli müşteriye odaklı çalışan esnaf, hem satışların hem de fiyatların düşmesinden dolayı zorluk yaşadıklarını belirtti. Maske, hijyen ve mesafe konusunda da tedbirlere sıkı sıkıya uymaya çalışan esnaf, salgının bir an önce sona ermesini ve eski günlere dönmeyi beklediklerini belirtti.

Pazar esnafından Salih Mızrak, fiyatların pandemi öncesine göre yarı yarıya düştüğünü söyleyerek, "Tabi korona dolayısıyla Yunan ve Bulgar turist gelmiyor. Bizim için zaten Türk müşterisi her zaman öncelikliydi. Önemli olan alışveriş. Burada kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Yunan ve Bulgar turist varken potansiyel daha yüksekti ama Türk müşterileri de fena değil, idare ediyoruz. Fiyatlar da yarı yarıya düştü diyebiliriz. İnsanlar, tedirgin olmasından dolayı pazara gelmiyorlar. Gelen de ucuz almak istiyor. 50'ye satılan mal 40'a, 30'a düşüyor. Pandemiden önceki fiyatlara göre yüzde 50 düşüş var diyebiliriz" dedi.Pazardaki tezgahında maske satarak işini yürütmeye çalışan esnaf Berna Polat ise, "Maske konusunda çok hassasız. Özellikle pazara gelip maske takmayanlara tezgahımdan maske verip taktırıyorum. Müşteri kapasitesi pandemi ilk başladığında daha hızlıydı, iş yapabiliyorduk. Fakat şu an normal ürünlerde satış çok azaldı sadece maske satışı yapıyoruz diyebilirim. Satışların düşmesinde özellikle Bulgar ve Yunan turistin de gelmemesinin rolü çok büyük. Onlar toptan alıyordu. Yerli halk tek tek alıyor. Bu nedenle de satışlar çok düştü" diye konuştu.'DÖRT GÖZLE YABANCI TURİST BEKLİYORUZ'Müşteri kapasitesinin yüzde 20'lere kadar düştüğünü söyleyen Timur Yalçıntuğ, "Müşteri kapasitesi hemen hemen yüzde 20 bandına düştü. Bütün esnaf yerli müşteriye yönelik eşyalar getirmeye başladı. Fiyatlar da oldukça düştü. Esnafın 17-18 liraya aldığı tişörtü 20 liraya sattığını biliyorum. Dolayısıyla esnaf dört gözle yabancı turisti bekliyor diyebiliriz. Onlar buradan alıp Bulgaristan'da satış yaptığı için daha iyi kar bırakıyorlar. Bu nedenle de çok tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.'YERLİ MÜŞTERİNİN İLGİSİ DEVAM EDİYOR'

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Barış Atkoşan, Bulgar ve Yunan ziyaretçilerin olmamasından dolayı artık Türk müşteriye yöneldiklerini belirtti. İlginin umdukları gibi olmadığını, fakat bunun hem müşterinin hem de kendilerinin lehine olduğunu ifade eden Atkoşan, "Yerli müşterimiz pazara olan ilgilerini halen devam ettiriyor. Biz de en iyi şekilde müşterilerimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. İlgi tabi ki çok umduğumuz gibi değil. Vatandaşlar da pandemiden kaynaklı kalabalık ortamlara çok girmek istemiyorlar. Bir bakıma ilginin az olmasının hem bizim hem de vatandaşın avantajı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yoğunluk olduğu takdirde hem koronadan dolayı problem olabiliyor hem de vatandaşlar o yoğunluğu gördükten sonra pazara gelmek istemiyorlar" dedi.


Ulus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 11:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'nin 'uluslararası pazarı', yönünü yerli müşteriye çevirdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok İki çocuk annesi, manda yetiştirip, sütünden dondurma üretiyor Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Roberto Carlos'un Fenerbahçe'ye gelmesi için Eran Zahavi ile yaptığı görüşmenin fotoğrafı ortaya çıktı Lewandowski, Ballon d'Or'un bu sezon kendisine verilmesi gerektiğini söyledi "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı         
14:40
Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı         
14:32
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı         
14:08
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım         
13:53
Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı         
13:32
Göztepe, Galatasaray'da kadroya girmekte zorlanan Yunus Akgün'ün peşine düştü Göztepe, Galatasaray'da kadroya girmekte zorlanan Yunus Akgün'ün peşine düştü         
13:01
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı         
12:58
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı         
12:53
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur         
12:31
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü         
12:24
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı         
11:17
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü         
11:02
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı yapılıyor Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı yapılıyor         
11:01
Serenay Sarıkaya'nın 1,5 yıldır çalıştığı Bergen filminin çekimleri ertelendi Serenay Sarıkaya'nın 1,5 yıldır çalıştığı Bergen filminin çekimleri ertelendi         
10:55
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada         
10:43
Kuzey Kore liderinden ilginç koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun Kuzey Kore liderinden ilginç koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun         
10:13
Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı         
10:11
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü         
10:01
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti         
09:54
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı         
09:31
Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu         
09:00
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi         
08:50
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu         
07:50
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar         
00:28
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı         
23:49
Alaattin Çakıcı'dan Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama         
21:31
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti         
20:46
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu         
20:26
Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı         
18:38
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti         
18:26
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2020 18:18:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'nin 'uluslararası pazarı', yönünü yerli müşteriye çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei