Edirne?nin ?uluslararası pazarı?, yönünü yerli müşteriye çevirdi - Son Dakika

Edirne?nin ?uluslararası pazarı?, yönünü yerli müşteriye çevirdi

EDİRNE'de her cuma kurulan Ulus Pazarı esnafı, hedef kitlesi olan Yunan ve Bulgar turistin pandemi nedeniyle bir süredir gelmemesi üzerine, yönünü yerli müşteriye çevirdi.

Edirne?nin ?uluslararası pazarı?, yönünü yerli müşteriye çevirdi, System.String[]

EDİRNE'de her cuma kurulan Ulus Pazarı esnafı, hedef kitlesi olan Yunan ve Bulgar turistin pandemi nedeniyle bir süredir gelmemesi üzerine, yönünü yerli müşteriye çevirdi. Özellikle maske, hijyen ve mesafe konusunda maksimum tedbir alan pazar esnafı, yabancı turistin elini çekmesiyle fiyat ve satışların daha da düştüğünü ifade ederek, salgının bir an önce bitmesini dilediklerini söyledi.Kentte cuma günlerinin en yoğun bölgesi haline gelen, hem yerli hem de yabancı müşteriye hizmet veren Ulus Pazarı esnafı, salgının ardından devam eden normalleşme sürecinde yerli müşteriyle ayakta durmaya çalışıyor. Özellikle Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin sıkça gelerek, yüklü miktarda alışveriş yaptığı pazarda artık sadece yerli müşteriye odaklı çalışan esnaf, hem satışların hem de fiyatların düşmesinden dolayı zorluk yaşadıklarını belirtti. Maske, hijyen ve mesafe konusunda da tedbirlere sıkı sıkıya uymaya çalışan esnaf, salgının bir an önce sona ermesini ve eski günlere dönmeyi beklediklerini belirtti.Pazar esnafından Salih Mızrak, fiyatların pandemi öncesine göre yarı yarıya düştüğünü söyleyerek, "Tabi korona dolayısıyla Yunan ve Bulgar turist gelmiyor. Bizim için zaten Türk müşterisi her zaman öncelikliydi. Önemli olan alışveriş. Burada kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Yunan ve Bulgar turist varken potansiyel daha yüksekti ama Türk müşterileri de fena değil, idare ediyoruz. Fiyatlar da yarı yarıya düştü diyebiliriz. İnsanlar, tedirgin olmasından dolayı pazara gelmiyorlar. Gelen de ucuz almak istiyor. 50'ye satılan mal 40'a, 30'a düşüyor. Pandemiden önceki fiyatlara göre yüzde 50 düşüş var diyebiliriz? dedi.Pazardaki tezgahında maske satarak işini yürütmeye çalışan esnaf Berna Polat ise, "Maske konusunda çok hassasız. Özellikle pazara gelip maske takmayanlara tezgahımdan maske verip taktırıyorum. Müşteri kapasitesi pandemi ilk başladığında daha hızlıydı, iş yapabiliyorduk. Fakat şu an normal ürünlerde satış çok azaldı sadece maske satışı yapıyoruz diyebilirim. Satışların düşmesinde özellikle Bulgar ve Yunan turistin de gelmemesinin rolü çok büyük. Onlar toptan alıyordu. Yerli halk tek tek alıyor. Bu nedenle de satışlar çok düştü? diye konuştu.'DÖRT GÖZLE YABANCI TURİST BEKLİYORUZ?Müşteri kapasitesinin yüzde 20'lere kadar düştüğünü söyleyen Timur Yalçıntuğ, "Müşteri kapasitesi hemen hemen yüzde 20 bandına düştü. Bütün esnaf yerli müşteriye yönelik eşyalar getirmeye başladı. Fiyatlar da oldukça düştü. Esnafın 17-18 liraya aldığı tişörtü 20 liraya sattığını biliyorum. Dolayısıyla esnaf dört gözle yabancı turisti bekliyor diyebiliriz. Onlar buradan alıp Bulgaristan'da satış yaptığı için daha iyi kar bırakıyorlar. Bu nedenle de çok tercih ediliyor? ifadelerini kullandı.'YERLİ MÜŞTERİNİN İLGİSİ DEVAM EDİYOR?

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Barış Atkoşan, Bulgar ve Yunan ziyaretçilerin olmamasından dolayı artık Türk müşteriye yöneldiklerini belirtti. İlginin umdukları gibi olmadığını, fakat bunun hem müşterinin hem de kendilerinin lehine olduğunu ifade eden Atkoşan, "Yerli müşterimiz pazara olan ilgilerini halen devam ettiriyor. Biz de en iyi şekilde müşterilerimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. İlgi tabi ki çok umduğumuz gibi değil. Vatandaşlar da pandemiden kaynaklı kalabalık ortamlara çok girmek istemiyorlar. Bir bakıma ilginin az olmasının hem bizim hem de vatandaşın avantajı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yoğunluk olduğu takdirde hem koronadan dolayı problem olabiliyor hem de vatandaşlar o yoğunluğu gördükten sonra pazara gelmek istemiyorlar? dedi.


Ulus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 13:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne?nin ?uluslararası pazarı?, yönünü yerli müşteriye çevirdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı Fenerbahçe, eski oyuncusu Giuliano'yu kadrosuna katmaya çok yakın Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü Serenay Sarıkaya'nın 1,5 yıldır çalıştığı Bergen filminin çekimleri ertelendi Fenerbahçe, Edin Visca için Başakşehir'e Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ü önerdi Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada Andre Villas Boas, Kostas Mitroglou'yu Marsilya kadrosunda düşünmüyor Karantina ihlali yapan Celticli Boli Bolingoli'ye 3 maç ceza verildi Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Bakan Selçuk'tan milyonların merak ettiği soruya yanıt Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti Yargıtay'dan emsal karar: İş yerinden izin almadan evlenip düğün izni yapan tazminatsız kovulur
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı         
09:35
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı         
09:31
"Yaşamak için güzel bir akşam" paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi         
09:23
Her şey saniyeler içerisinde oldu! Yakıt alan aracın çalınma anı kamerada Her şey saniyeler içerisinde oldu! Yakıt alan aracın çalınma anı kamerada         
09:03
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi         
08:50
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin         
08:46
Murat Dalkılıç'ın hayatında pişmanlık duyduğu şeyleri itiraf etti Murat Dalkılıç'ın hayatında pişmanlık duyduğu şeyleri itiraf etti         
08:33
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı         
07:53
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu         
07:50
Galatasaray ve Beşiktaş'tan dev takas: Dorukhan'a karşılık Linnes ve Babel Galatasaray ve Beşiktaş'tan dev takas: Dorukhan'a karşılık Linnes ve Babel         
07:48
"Black Panther" başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti         
06:05
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti         
04:28
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar         
00:28
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı         
23:49
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik         
23:23
Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum         
22:24
Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar hayatını kaybetti Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar hayatını kaybetti         
21:36
Alaattin Çakıcı'dan Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama         
21:31
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti         
20:46
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu         
20:26
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun         
19:21
Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı         
18:38
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti         
18:26
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi         
18:23
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret         
17:49
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar         
17:20
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı         
16:18
Selin Ciğerci'den Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap         
15:16
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi         
15:12
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada         
14:53
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik         
14:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2020 13:22:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne?nin ?uluslararası pazarı?, yönünü yerli müşteriye çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei