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EDİRNE'NİN ÜNLÜ LEZZETİ TAVA CİĞERİNE GİZLİ ZAM - Son Dakika

EDİRNE'NİN ÜNLÜ LEZZETİ TAVA CİĞERİNE GİZLİ ZAM

21.11.2021 15:29

EDİRNE'nin, gastronomi turizminin oluşmasını sağlayan lezzetlerinden tava ciğeri, kentteki bazı işletmeler tarafından girdi maliyetlerinin artması neden gösterilerek zamlı satılmaya başlandı.

EDİRNE'nin, gastronomi turizminin oluşmasını sağlayan lezzetlerinden tava ciğeri, kentteki bazı işletmeler tarafından girdi maliyetlerinin artması neden gösterilerek zamlı satılmaya başlandı. Haziran ayında zam yapılıp 36 liradan satılan ciğerin porsiyonu 40 liraya çıktı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB), fiyat artışının uygun olmadığını belirterek yetkili kurumları denetime davet etti.

Edirne'nin tava ciğerine, kentteki bazı ciğerciler tarafından girdi maliyetleri artması neden gösterilerek, zam uygulandı. Haziran ayında fiyatı 36 lira olarak belirlenen tava ciğerini 40 liraya çıkaran bazı işletmeler, bu fiyatı iş yerlerinin fiyat tarifelerine de astı. Kentte şu anda ciğeri bazı işletmeler 36, bazıları ise 40 liradan müşterilerine satıyor.

'YENİ FİYAT TARİFEMİZ YOK, ESNAFIN YAPTIĞI DOĞRU DEĞİL'

EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, ciğerde yeni tarife uygulamasının olmadığını söyleyerek, Esnafın 40 liradan sattığını duyuyorum. Bu fiyattan satıyorlarsa yanlış yapıyorlar. Sonuç itibarıyla esnaf fiyat tarifesine uymak zorunda. Eğer ki kurtarmıyorsa ki ben kurtarmadığını biliyorum, esnaf yeni müracaatını yapacak, biz de değerlendirmesini yapacağız. Yani belki 40 lira olmaz da 38 lira olabilir. Fiyatlar biraz daha ileri giderse 40 lirayı da verebiliriz ama şu an yaptıkları doğru ve yasal değil. Sonuç itibarıyla şu an ciğerin fiyatı 36 lira, bu fiyattan satmaları gerekiyor. Yetkili kurumların denetlemesi gerekir dedi.

'TARİFENİN DIŞINA ÇIKMAMALILAR'

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt da henüz zam kararları olmadığını fakat yeni fiyat güncellemesi için hafta başında odada görüşme yapılacağını belirterek, Bizim açımızdan fiyat pazartesi günü görüşülecek. Malum ayçiçeği yağı ve ham madde fiyatlarında ciddi artış var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz meslek komitelerimizde. Zannediyorum pazartesi günü meslek komitelerimiz toplanıyor. Önümüzdeki günlerde ciğer ve köfteye yeni fiyat verilecektir. Bizim tarifemizde şu anda 36 lira. 40 lira alıyorlarsa yanlış yapıyorlar. Tarifelerine uymaları lazım. Şu anda odanın verdiği fiyat 36 lira. Tarifenin dışına çıkmamaları lazım diye konuştu.

'MALİYETLER ÇOK ARTTI'

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, kendi işletmesinde ciğerin porsiyonunun 36 liradan satıldığını söyledi. Fiyat belirlemenin odaların elinde olduğunu belirten Dinar, Ciğerin fiyatı bizde 36 lira. Bazı arkadaşlarımızdan duyum alıyoruz, 40 liradan satıldığını. Tabi maliyetler çok arttı bu ara. Her şeye zam geldi. Bu nedenle bazı arkadaşlarımızın 40 liradan sattığını ama bazı arkadaşlarımızın da halihazırda 36 liradan sattığını görüyoruz. Bizim odamızdan herhangi bir tarife henüz gelmedi. Tabi ki tarife geldiğinde kaç parayı uygun görürlerse ona göre devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

Özellikle yağ ve ciğerdeki fiyat artışına dikkat çeken Dinar, Bu bir ticaret, yapacak bir şey yok. Belli ki herkesin önünde maliyetleri var. Biz sadece elimizde herhangi bir tarife olmadığı için 36 liradan satıyoruz. Biz de şu an zam bekliyoruz, çünkü maliyetlerimiz arttı. Küçük de olsa bir zam gelmesi gerekiyor. Bizim en çok kullandığımız 3 kalemimiz var. Yağ, un ve ciğer. Bütün girdilerimizde ufak da olsa bir artış oldu. En çok da ciğerde bir artış oldu. Yağda da artış var. Yarın öbür gün oda toplanacaktır ve karar verecektir. Biz karar vermeyeceğiz buna diye konuştu.

'CİĞERE ZAM ÜSTÜNE ZAM GELDİ'

Edirne'de 'Ciğerciler Sokağı'nda işletmesi bulunan Erdal Akgün ise artan girdi fiyatlarından dolayı ciğerin porsiyonunu 40 liraya çıkardıklarını söyleyerek, Şu anda porsiyonu 40 lira, köfte de 40 lira. Ciğere zam üstüne zam gelmeye devam etti. Bir süre müşterinin mevcut tarifeden yiyebilmesi için her türlü ekonomik zorluğa rağmen zam yapmadık ama dayanacak gücümüz kalmadığı noktada 40 lira oldu. Yani bu durum hem esnafı hem de müşterileri zor duruma sokuyor. Hiçbirimiz böyle olmasını istemeyiz. Çok zor şartlar altında hizmet veriyoruz. Özellikle personel giderleri ve yağ fiyatları çok zorluyor. 18'lik yağ 400 lirayı buldu. Ciğerde, tedarikçilerimiz her gün zam yapıyor. Onların da nedenleri var. Yani başta en çok sıkan olay yağın çok pahalı olması. Ciğerin yeniden pahalanması. Müşteri memnuniyeti için 3 personel yerine 5 personel çalıştırıyoruz ama giderleri çok. Onlar da alın teri akıtıyorlar. Maliyeti yükselten sebepler bunlar dedi.

EDİRNE'NİN ÜNLÜ LEZZETİ TAVA CİĞERİNE GİZLİ ZAM
EDİRNE'NİN ÜNLÜ LEZZETİ TAVA CİĞERİNE GİZLİ ZAM
EDİRNE'NİN ÜNLÜ LEZZETİ TAVA CİĞERİNE GİZLİ ZAM
EDİRNE'NİN ÜNLÜ LEZZETİ TAVA CİĞERİNE GİZLİ ZAM

Gastronomi, Haziran, Ticaret, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'NİN ÜNLÜ LEZZETİ TAVA CİĞERİNE GİZLİ ZAM - Son Dakika


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SON DAKİKA: EDİRNE'NİN ÜNLÜ LEZZETİ TAVA CİĞERİNE GİZLİ ZAM - Son Dakika
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