Freni patlayan kömür yüklü kamyon, kaldırıma çıkarak yan yattı - Son Dakika
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Freni patlayan kömür yüklü kamyon, kaldırıma çıkarak yan yattı

20.08.2022 16:58
Freni patlayan kömür yüklü kamyon, kaldırıma çıkarak yan yattı

Edirne'nin Uzunköprü İlçesi Gazi caddesi üzerinde freni patlayan kömür yüklü kamyon kaldırıma çıkarak yan yattı.

Edirne'nin Uzunköprü İlçesi Gazi caddesi üzerinde freni patlayan kömür yüklü kamyon kaldırıma çıkarak yan yattı.

Olay, öğle saatlerinde Gazi Caddesi Belediye yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 UE 082 plakalı kömür yüklü kamyonun freni patladı. Kamyon şoförü aracı son anda kaldırıma çıkarak yan yatırarak durdurabildi. Kazada Kamyon sürücüsü Ferdi Okay Çevredeki vatandaşların yardımı ile kamyonun içinden çıkartıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Freninin patladığını anlayan sürücü ihtimal bir faciayı önlemek için korna çalarak çevredeki vatandaşların bölgeden uzaklaşmalarını sağladı. Şans eseri kaldırımda kimsenin olmaması ise büyük bir facianın önüne geçildi. Kömür yüklü kamyonun kömürleri gelen başka bir kamyona taşınmasının ardından bölgeye gelen vinç ile yan yatan kamyon kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Uzunköprü, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Freni patlayan kömür yüklü kamyon, kaldırıma çıkarak yan yattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Freni patlayan kömür yüklü kamyon, kaldırıma çıkarak yan yattı - Son Dakika
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