Üye Girişi
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı ateşe verildi - Son Dakika

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı ateşe verildi

04.02.2022 12:15
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı ateşe verildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

İlçe merkezindeki Adalet Meydanı'nda bulunan anıtın gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığını görenler, itfaiyeye haber verdi.

Anıtı saran alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Saldırının ardından Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece kimliği belirsiz kişiler, Uzunköprü Adalet Meydanı'nda Adalet Anıtı'mızı yaktı. Olay yerindeyim. Nöbetteyiz. Adalet her karanlığı dağıtır, yakılıp yıkılarak yok edilemez. Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir. Fazlası değil." ifadelerini kullandı.???????

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada 3 Şubat saat 23.55 sıralarında Hükümet Konağı arkasında bulunan Adalet Heykeli'nin yandığının öğrenilmesi üzerine, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek yangını tamamen söndürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Olaya ilişkin yapılan tahkikatta kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu iki şüpheli tespit edilmiş ve savcı talimatı ile gözaltına alınmış olup işlemleri devam etmektedir." denildi.

"Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk"

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, anıtta incelemede bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, anıtın kundaklandığını söyledi.

İtfaiyenin alevleri kısa sürede söndürdüğünü belirten Becan, "Emniyet Müdürlüğümüz ile dirsek temasındayız. İki kişi gözaltına, üçüncü bir şüpheliden de bahsediliyor. Uzunköprü Belediyesi olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bir an önce faillerin açığa çıkmasını istiyoruz." dedi. .

Olayın ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Heykeli ve Adalet Anıtı'nda nöbet tuttuklarını aktaran Becan, anıtın yenileneceğini ve daha büyüğünü bu alana yapacaklarını kaydetti.

İlçe sakinleri de anıta gelerek olaya tepki gösterdi.

Öte yandan olay, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde elinde bir madde taşıyan şüpheli, anıta yaklaşarak ateşe veriyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı ateşe verildi
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı ateşe verildi
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı ateşe verildi
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı ateşe verildi

YORUMLAR
500

Uzunköprü, Hisarcık, Edirne, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı ateşe verildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:02 Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı
11:58 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı
11:54 Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin
11:51 Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
11:50 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli'dir, bitti
11:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık
11:23 Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir!
11:21 4 Şubat dolar/TL 13,56 seviyelerinde alıcı buluyor
11:19 "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil
11:16 4 Şubat altının gram fiyatı 787 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 12:25:30. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı ateşe verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement