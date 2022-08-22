Alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

22.08.2022 11:06
Alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin park halindeki 2 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin park halindeki 2 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Habibhoca Mahllesi İnönü Caddesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnönü caddesi üzerinde seyir eden Tamer A. idaresindeki 59 AFJ 848 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarptı. Toplamda 3 aracın karıştığı kazada sürücü Tamer A .'nın yanında yolcu olarak bulunan bir kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şahıs Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerinde yapılan alkol kontrolünde sürücü Tamer A. 1.91 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza sonucu 3 otomobilde maddi hasar meydana gelirken, alkollü sürücü sağlık kontrolünün ardından emniyete sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Uzunköprü, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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