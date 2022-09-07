Edirne'de bağ bozumu şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Edirne'de bağ bozumu şenliği düzenlendi

07.09.2022 20:36
Edirne'de bağ bozumu şenliği düzenlendi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bağlarıyla ünlü Yeniköy Mahallesi'nde bağ bozumu şenliği düzenlendi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bağlarıyla ünlü Yeniköy Mahallesi'nde bağ bozumu şenliği düzenlendi.

Uzunköprü Belediyesince organize edilen Yeniköy Bağbozumu Yayla Şenliği alanına traktörle giden Belediye Başkanı Özlem Becan ve katılımcılar, müzik eşliğinde karşılandı.

Yöresel kıyafet giyerek müzik eşliğinde eğlenen Becan ve beraberindekiler, Papazkarası cinsi üzümleri topladı. Katılımcılar, oluşturulan dekorların önünde üzüm sepetleriyle fotoğraf çektirdi.

Özlem Becan, gazetecilere, salgın nedeniyle iki yıl ara vermek zorunda kaldıkları bağ bozumu şenliğini coşkulu şekilde yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yeniköy'ün bağcılık bakımından önemine işaret eden Becan, şöyle konuştu:

"Bölgemize bağ bozumunun, hasadın hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Yeniköy üzümlerini ve bağcılığını tüm Türkiye'ye tüm dünyaya tanıtmak niyetindeyiz. Burada bağcılığın gelişmesi için üreticilerimizin yanındayız ve sık sık burada toplantılar yapıyoruz. Ürünü üretmenin yanında markalaşma da çok önem taşıyor. Bu nedenle Yeniköy üzümünün markalaştığını görmek bizi mutlu ediyor."

Trakya ezgileri eşliğinde gerçekleşen şenliğe, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Özlem Becan, Uzunköprü, Yeniköy, Edirne, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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