Kötü kokan eve giren ekipler, 10-12 gün önce öldüğü tahmin edilen ceset buldu

Atatürk Mahallesi Kırkavak Caddesinde bir sitede yaşayan komşular önce kötü kokunun çöp konteynerinden geldiğini sandılar; fakat bina önüne gelince ve cama bakınca içeride sineklerin olduğunu fark ettiler. Kapının önüne gelince de kötü kokunun içeriden geldiğini anlayan vatandaşların, durumdan şüphelendikleri için 112 ihbar hattını araması sonucu bölgeye Polis İtfaiye ve Sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ BULUNAMADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride bir erkek cesedi ile karşılaştı. Hareketsiz yatarken bulunan şüphelinin hayatını kaybettiği belirlendi. İçeride yapılan araştırmalarda ölen kişiye ait bir kimlik bulamayan ekipler, komşuların da evde kimin yaşadığını bilmediklerini söylemeleri üzerine Cumhuriyet savcısına bilgi verdi.

10-12 GÜN ÖNCE VEFAT ETMİŞ

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından olay yerine adli tabip istendi. Adli tabip doktorunun yaptığı incelemede şahısın yaklaşık 10-12 gün önce vefat ettiğini ve bu sebeple şüpheli ölüm yada normal ölüm olup olmadığını belirleyemediğini söylemesi üzerine, şahsın cenazesi cenaze aracına alınarak kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.