Kötü kokan eve giren ekipler, 10-12 gün önce öldüğü tahmin edilen ceset buldu - Son Dakika
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Kötü kokan eve giren ekipler, 10-12 gün önce öldüğü tahmin edilen ceset buldu

27.07.2022 10:15

Edirne'ni Uzunköprü ilçesinde vatandaşların kötü kokudan rahatsız olmaları sonrası ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride kimliği belirlenemeyen ceset buldu.

Atatürk Mahallesi Kırkavak Caddesinde bir sitede yaşayan komşular önce kötü kokunun çöp konteynerinden geldiğini sandılar; fakat bina önüne gelince ve cama bakınca içeride sineklerin olduğunu fark ettiler. Kapının önüne gelince de kötü kokunun içeriden geldiğini anlayan vatandaşların, durumdan şüphelendikleri için 112 ihbar hattını araması sonucu bölgeye Polis İtfaiye ve Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kötü koku yayılan evden ceset çıktı! Öleli en az 10 gün olmuş

KİMLİĞİ BULUNAMADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride bir erkek cesedi ile karşılaştı. Hareketsiz yatarken bulunan şüphelinin hayatını kaybettiği belirlendi. İçeride yapılan araştırmalarda ölen kişiye ait bir kimlik bulamayan ekipler, komşuların da evde kimin yaşadığını bilmediklerini söylemeleri üzerine Cumhuriyet savcısına bilgi verdi.

Kötü koku yayılan evden ceset çıktı! Öleli en az 10 gün olmuş

10-12 GÜN ÖNCE VEFAT ETMİŞ

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından olay yerine adli tabip istendi. Adli tabip doktorunun yaptığı incelemede şahısın yaklaşık 10-12 gün önce vefat ettiğini ve bu sebeple şüpheli ölüm yada normal ölüm olup olmadığını belirleyemediğini söylemesi üzerine, şahsın cenazesi cenaze aracına alınarak kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.

Kötü koku yayılan evden ceset çıktı! Öleli en az 10 gün olmuş
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Kaynak: İHA

Uzunköprü, İtfaiye, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kötü kokan eve giren ekipler, 10-12 gün önce öldüğü tahmin edilen ceset buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kötü kokan eve giren ekipler, 10-12 gün önce öldüğü tahmin edilen ceset buldu - Son Dakika
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