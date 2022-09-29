Kimlik sorgusunda şüpheli M.D'nin terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan 7 yıl 6 ay, şüpheli R.T'nin ise resmi belgede sahtecilik ve yağma suçlarından 25 yıl hapis cezası olduğu ve arandıkları tespit edildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Edirne, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan biri PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.