Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan biri PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan biri PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı

29.09.2022 15:45
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan biri PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan biri terör örgütü PKK şüphelisi ile 2 kişi tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan biri terör örgütü PKK şüphelisi ile 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma kapsamında Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli, Demirtaş Mahallesi'nde durduruldu.

Kimlik sorgusunda şüpheli M.D'nin terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan 7 yıl 6 ay, şüpheli R.T'nin ise resmi belgede sahtecilik ve yağma suçlarından 25 yıl hapis cezası olduğu ve arandıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 1'i PKK'lı 2 kişi tutuklandı Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 1'i PKK'lı 2 kişi tutuklandı MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişi yakalandı MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Yunanistan, Edirne, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan biri PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan biri PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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