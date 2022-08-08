Edinilen bilgiye göre Bağlı Dereköy yolunda üzerindeki açık alanda bulunan atıl durumdaki lastikler, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Lastiklerin yandığını gören yoldan geçen vatandaşlar İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Lastiklerden çıkan dumanlar gökyüzünü karaya büründürdü. Ekipler alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Uzunköprü, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Lastik yangınından çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika

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