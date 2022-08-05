Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü istikametinden Keşan istikametine giden otomobil, Karapınar köyü kavşağında karşıdan gelen koyun sürüsüne çarptı. Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken, 7 koyun telef oldu. Çevredeki vatandaşların 112 hattını aramasıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla tedbir amaçlı Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Uzunköprü, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Edirne'de otomobilin arasına daldığı sürüdeki 7 koyun telef oldu - Son Dakika

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