Edirne'de otomobilin arasına daldığı sürüdeki 7 koyun telef oldu - Son Dakika
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Edirne'de otomobilin arasına daldığı sürüdeki 7 koyun telef oldu

05.08.2022 23:10
Edirne'de otomobilin arasına daldığı sürüdeki 7 koyun telef oldu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karapınar köyü kavşağında bir otomobilin çarptığı sürüdeki 7 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karapınar köyü kavşağında bir otomobilin çarptığı sürüdeki 7 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü istikametinden Keşan istikametine giden otomobil, Karapınar köyü kavşağında karşıdan gelen koyun sürüsüne çarptı. Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken, 7 koyun telef oldu. Çevredeki vatandaşların 112 hattını aramasıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla tedbir amaçlı Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - EDİRNE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Uzunköprü, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de otomobilin arasına daldığı sürüdeki 7 koyun telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de otomobilin arasına daldığı sürüdeki 7 koyun telef oldu - Son Dakika
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