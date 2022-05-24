Edirne'nin yöresel lezzetleri, Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'nin yöresel lezzetleri, Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtılıyor

24.05.2022 16:25
Edirne'nin yöresel lezzetleri, Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtılıyor

Edirne gastronomisinin öne çıkan lezzetleri, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanarak vatandaşlara ikram ediliyor.

Edirne gastronomisinin öne çıkan lezzetleri, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanarak vatandaşlara ikram ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesiyle tüm iller ile büyükelçiliklerde kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesindeki etkinlikler, Edirne'deki tadım, yemek sunumu ve söyleşilerle sürüyor.

Bu kapsamda kentin sevilen lezzetlerinden kabak tatlısı, vişneli yaprak sarma ve gül şurubu, Deveci Han avlusunda hazırlandı.

Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Çağla Yumuk Mercan, bal kabağının Edirne yöresinin önemli ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Kabak tatlısının kentin tercih edilen lezzetlerinden olduğunu aktaran Mercan, Edirne gastronomisini tanıtmak ve anlatmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Kentte yetişen güllerden yapılan gül şurubu da Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nde ziyaretçilere ikram edildi.

Programa katılan Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne'nin tarihten gelen çok sayıda yöresel lezzeti barındırdığını dile getirdi.

Edirne Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi'nde de ziyaretçilere Kavala kurabiyesi ve bademezmesi ikramında bulunuldu.

Etkinlikler kapsamında Deveci Han avlusunda "Gastronomi Kültürü Açısından Osmanlı İmaretleri" söyleşisi düzenlendi.

Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlhami Danış, imaretlerin işlevleri ve yemek kültürü açısından önemini anlattı.

Edirne'nin yöresel lezzetleri, Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtılıyor
Edirne'nin yöresel lezzetleri, Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtılıyor
Edirne'nin yöresel lezzetleri, Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtılıyor
Edirne'nin yöresel lezzetleri, Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtılıyor
Edirne'nin yöresel lezzetleri, Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtılıyor

YORUMLAR
500
'Türk Mutfağı Haftası'nda Çanakkale'ye özgü lezzetler ikram edildi 'Türk Mutfağı Haftası'nda Çanakkale'ye özgü lezzetler ikram edildi Edirne'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında 'yağda tencere köfte' tanıtıldı Edirne'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında 'yağda tencere köfte' tanıtıldı
Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Turizm, Edirne, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'nin yöresel lezzetleri, Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtılıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı
15:22 Uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla yargılanan Ezgi Mola'ya para cezası! Mola'dan ilk yorum: Şaşırmadım!
15:11 Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a sosyal medyadan yüklendi: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun! Her şeyi planlı yaptın
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Saat 22.00'de belgelerle ispatlayacağım
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 16:39:30. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'nin yöresel lezzetleri, Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement