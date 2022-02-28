EDİRNE'NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI - Son Dakika
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EDİRNE'NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI

28.02.2022 12:01

BALKANLAR üzerinden gelen kar yağışı Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

BALKANLAR üzerinden gelen kar yağışı Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı kara yolu üzerinde ekipler kar küreme çalışmasında bulunuyor.

Meteorolojinin uyarısının ardından Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Balkanlardan gelen ve Bulgaristan'a sınır köyler ile Hamzabeyli Sınır Kapısı kesiminde kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Hamzabeyli Sınır Kapısı kara yolunda ekipler yolu açık tutmak için kar temizleme çalışmasında bulundu. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu kent merkezinde ise zaman zaman karla karışık yağmur yağıyor. Meteoroloji yetkilileri, Edirne'deki kar yağışının akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirtti. Kar yağışı Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı ile çevresinde kar yağışı sürüyor.

EDİRNE'NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI
EDİRNE'NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI
EDİRNE'NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI

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Kırklareli, Balkanlar, Edirne, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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