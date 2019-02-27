Son Dakika Haberleri: Edirne Nüfusunun Hemşehri Profili

Edirne Nüfusunun Hemşehri Profili

1 saat önce

Edirne nüfusuna kayıtlı kişilerin yüzde 42'si başka şehirlerde yaşıyor.

Edirne Nüfusunun Hemşehri Profili, System.String[]
Edirne nüfusuna kayıtlı kişilerin yüzde 42'si başka şehirlerde yaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü "Edirne nüfusunun hemşehri profilini" yayımladı.

Buna göre, Edirne nüfusuna kayıtlı 507 bin 839 kişinin, yüzde 58'i (292 bin 798 kişi) Edirne il sınırları içerisinde, yüzde 42'si (215 bin 041 kişi) ise diğer illerde yaşıyor.

Edirne'nin çeşitli nedenlerle ikamet etmek için en çok tercih ettiği ilk beş il sırasıyla İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Bursa ve İzmir olarak belirlendi.

Buna göre yaklaşık her 100 Edirneli'den 21'i İstanbul'da yaşıyor. Edirnelinin ikamet etmek için en az tercih ettiği 5 il ise Bayburt, Niğde, Kilis, Ardahan ve Yozgat olarak tespit edildi.

Çalışmada, Edirne'de yaşayanların hemşehri profili de belirlendi.

İkamet için Edirne'yi tercih edenlerin Kırklareli (9 bin 051 kişi), Tekirdağ (8 bin 649 kişi), İstanbul (8 bin 027 kişi), Çanakkale (3 bin 751 kişi), Kars (3 bin 257 kişi), Tokat (3 bin 223 kişi), Ordu (3 bin 180 kişi), Ağrı (2 bin 727 kişi), Samsun (2 bin 629 kişi) ve Balıkesir (2 bin 512 kişi) nüfusuna kayıtlı olan kişiler olduğu görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:49 Kaynak: AA

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