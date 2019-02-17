Son Dakika Haberleri: Edirne Okul Sporları ve Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği' Yarışmasının Kazananları Belli...

Edirne Okul Sporları ve Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği' Yarışmasının Kazananları Belli...

1 saat önce

Edirne'de düzenlenen "Okul Sporları ve Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği" yarışması sonuçlandı.

Edirne Okul Sporları ve Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği' Yarışmasının Kazananları Belli..., System.String[]
Edirne'de düzenlenen "Okul Sporları ve Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği" yarışması sonuçlandı.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Trakya Üniversitesi Kırkpınar BESYO 75. Yıl Spor Salonunda düzenlenen organizasyonda okullar ve kulüpler yarıştı.

Okullar Sporları Geleneksel Dal Yarışma'sında Özel Edirne Beykent Koleji, Edirne Lisesi, Edirne Sosyal Bilimler Lisesi, Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere 5 okul, kulüplerde ise REKFOD Gençlik ve Spor Kulübü, Edirne Belediye Başkanlığı Gençlik Spor Kültür Sanat Kulübü, Melodi Halk Dansları Kültür ve Spor Kulübü, HOTEAD Gençlik Spor Kulübü ve Artı Bir Spor Kulübü mücadele etti.

Juri değerlendirmesi sonucu düzenlemeli dalda minik, yıldızlar ve gençler grubunda HOTEAD Gençlik ve Spor Kulübü, büyüklerde ise Artı Bir Spor Kulübü, düzenlemesiz dalda REKFOD miniklerde, HOTEAD gençlerde Edirne Belediyesi ise yıldızlar ve büyükler grubunda birinciliği kazandı.

Okullarda ise düzenlemeli kategorisinde minikler grubunda Edirne Beykent Koleji, gençlerde Edirne Lisesi, düzenlemesiz de küçükler ve miniklerde Edirne Beykent Koleji, gençlerde Edirne Sosyal Bilimler Lisesi birinci oldu.

Dereceye giren halk oyunları gruplarına ödülleri Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürülüğü Şube Müdürü Zekeriya Bayrak ve diğer kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından takdim edildi.

Yarışmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:24 Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Edirne, Spor
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