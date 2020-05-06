Edirne, ortalama hanehalkı büyüklüğü sıralamasında Trakya'nın en düşük ili oldu - Son Dakika

Trakya'da ortalama hanehalkı büyüklüğü sıralamasında Edirne en düşük il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 2012 yılında 3,69 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü, azalma eğilimi göstererek 2019 yılında 3,35 kişi oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ortalama hanehalkı büyüklüğü sıralamasında Tekirdağ 3,17, Kırklareli 2,80, Edirne ise 2,77 ile üçüncü sırada yer aldı.

İllere göre incelendiğinde ise 2019 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 6,11 kişi ile Şırnak oldu.

Şırnak'ı 5,39 kişi ile Hakkari ve 5,38 kişi ile Şanlıurfa izledi.

Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,63 kişi ile Çanakkale oldu. Bu ili 2,68 kişi ile Eskişehir ve 2,71 kişi ile Balıkesir izledi.