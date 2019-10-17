Edirne oto sanayide bir heykeltıraş

EDİRNE Oto sanayide bir heykeltıraş

Oto sanayide bir heykeltıraş

Edirne'nin Keşan ilçesinde kaportacı, boyacı ve tamircilerin bulunduğu oto sanayi sitesinde atölye açan heykeltıraş Recep Yalçın'ın (39) eserleri yoğun ilgi görüyor. Yalçın, Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden biri olan ve Haldun Taner tarafından kaleme alınan Keşanlı Ali Destanı'ndaki 'Keşanlı Ali' karakterini de heykele aktaracaklarını söyledi.

Yaklaşık 2 yıl önce eşinin memleketi olan Keşan'a yerleşen ve kiraların uygun olması nedeniyle sanayi sitesinde atölye açan heykeltıraş Recep Yalçın, park ve bahçeler için heykeller üretiyor. Yalçın, heykel alanında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra bazı atölyelerde modelistlik yaptığını, daha sonra ise kendi atölyesini açtığını belirterek, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir süre kendi atölyemi işlettikten sonra eşimin memleketi olan Keşan'a geldim. Şu an Keşan'da heykel ve sanat üretimine devam ediyorum. Şu an için en etkin yol sanayiydi. Hem kiraların yüksek olması hem de malzemeye ulaşımın zor olması nedeniyle sanayiyi tercih ettik. Sanayi gayet iyi. Sanayide şu an baya merak var. En son yurtdışından bir alışveriş merkezinin tematik bir alanı için heykel çalışması yaptık. Heykellere çok büyük ilgi oldu. Görenler malzemesine kadar soruyor. Çünkü bölgede ilk defa böyle bir iş yapılmış. İnsanlarda sanat severlik ve merak var dedi.

Atölyede kent mobilyası, heykel, anıt ve saat kulesi gibi eserler yaptıklarını ifade eden Yalçın, Bunlar çizgi film kahramanları ya da tema parkta olabilir. Anıtsal figüratif bir heykelde olabilir. Tamamen her şey bize ait. Buradaki her şeyi biz tasarlıyoruz ve biz yapıyoruz. Fiberglas ve çamurdan üretim yapıyoruz diye konuştu.

'KEŞANLI ALİ'NİN HEYKELİNİ YAPIYOR'

Recep Yalçın, Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden biri olan ve Haldun Taner tarafından kaleme alınan Keşanlı Ali Destanı'ndaki 'Keşanlı Ali' karakterini heykele aktaracaklarını dile getirerek, Keşanlı Ali Destanı bir tiyatro oyunu. Dizisi de çekilmişti. Buradan yola çıkarak Keşanlılar'ın da karakteristik özelliklerini yansıtan bir heykel ortaya koyacağız. Şu an bir portresi yok ama bu özellikleri toplayarak böyle bir karakter oturtmaya çalışacağız. İş Anadolu ya da Ege'den buraya gelen bir kişi heykeli gördüğü zaman onun Trakya insanı olduğunu anlayacak. Heykelin tanıtımı için de levhalara yazı yazılacak. Burada da Keşanlı Ali Destanı anlatılır dedi.

KOMŞULARI MEMNUN

Recep Yalçın'ın komşusu demir ustası Enver Avcu, sanayide bir ilk yaşandığını belirterek, İlk geldiğinde hayretle baktım. Gerçekten işini bilen biri. Yaptığı eserleri görünce bambaşka duygular ortaya çıkıyor. Keşan'a çok güzel şeyler kazandıracağından eminim dedi.

Oto kaporta boyacısı Ramazan Engin de şimdiye kadar sanayide heykel yapan birini görmediklerini ifade ederek, Komşumuzun hem sanatından hem de kendisinden çok memnunuz. Heykelleri çok gerçekçi, canlıymış, konuşacakmış gibi duruyor. Alışık olmadığımız için şaşırıyoruz diye konuştu.