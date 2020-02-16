Edirne otomobil ile kamyonetin önünü kesip ateş açtı 2 yaralı - Son Dakika
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Edirne otomobil ile kamyonetin önünü kesip ateş açtı 2 yaralı

7 saat önce

Otomobil ile kamyonetin önünü kesip ateş açtı 2 yaralıEDİRNE'de Murat N., otomobiliyle önünü kestiği kamyonetteki husumetlilerine tabancayla ateş açtı.

Otomobil ile kamyonetin önünü kesip ateş açtı 2 yaralı

EDİRNE'de Murat N., otomobiliyle önünü kestiği kamyonetteki husumetlilerine tabancayla ateş açtı. Saldırıda 2 kişi hafif yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Barutluk Mahallesi'nde meydana geldi. Murat N., kullandığı otomobille 22 BB 557 plakalı kamyonetin önünü kesip, üzerinde taşıdığı tabanca ile içinde bulunan husumetli olduğu 3 kişiye ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Mert M. ile Ürfet K., yaralandı. Neyzen A. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Murat N., kullandığı otomobille kaçtı.

Saldırıya uğrayanlar kamyonetle Selimiye Polis Merkez Amirliği'ne giderek yardım istedi. Polisin çağırdığı ambulanslarla yaralılar Mert M. ile Ürfet K., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis, Murat N.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Edirne otomobil ile kamyonetin önünü kesip ateş açtı 2 yaralı

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:27 Kaynak: DHA
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