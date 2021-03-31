Edirne Ovası'nda 78 bin dekar alan modern sulamaya kavuşacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu yıl yapımına başlanılan Meriç Edirne Sulaması İnşaatı Projesi ile Edirne Ovası'nda toplam 78 bin dekar alanın modern sulamaya açılacağını bildirdi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum, yatırımlarla illerin bereketli topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, bu yıl yapımına başlanan Meriç Edirne Sulaması İnşaatı Projesi'nin önemine dikkati çekti.

Projeyle Edirne Ovası'nda toplam 78 bin dekar alanın modern sulamaya açılacağını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Modern sulama sistemlerine göre inşa edilecek 'Meriç Edirne Sulaması'nda, Meriç Nehri'nden 2 pompa istasyonuyla alınacak sulama suyunun, toplam 255 kilometre boru hattı döşenerek sulama alanında dağıtımı yapılacak. İlk aşamada 2021 yılı sonunda sulamaya açılması planlanan 19 bin dekar alan için borular sahaya indirilmeye başlandı. Projenin tamamlanmasıyla milli ekonomiye yılda 20 milyon lira katkı sağlanacak."