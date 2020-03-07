Edirne özel harekat polisleri meriç nehri'nde zodyak botla devriyede - Son Dakika

Özel harekat polisleri Meriç Nehri'nde zodyak botla devriyede

EDİRNE'den geçtikleri Yunanistan'ın, şiddet uygulayıp geri gönderdiği göçmenler için görevlendirilen ve dün göreve başlayan tam donanımlı bin özel harekat polisleri, bugün sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriye gezdi.

Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da göçmenlerin şiddete uğrayıp, para ve değerli eşyaları alındıktan sonra zorla geri gönderilmesi üzerine Türkiye, sınır boyunda bin özel harekat polisi görevlendirdi. Yunanlıların şiddet uyguladığı göçmenleri geri itmelerini engellemek için dün görevlerine başlayan özel harekat polisleri bugün Meriç Nehri üzerinde devriye görevine devam etti. Nehir üzerinde zodyak botlarla devriye gezen özel harekatçılar, gün boyu görevlerini sürdürdü.