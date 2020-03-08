EDİRNE-Özel harekat polisleri Meriç'te zodyak botla devriyeyi artırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel EDİRNE-Özel harekat polisleri Meriç'te zodyak botla devriyeyi artırdı - Son Dakika

EDİRNE-Özel harekat polisleri Meriç'te zodyak botla devriyeyi artırdı

6 saat önce

Özel harekat polisleri, Meriç'te zodyak botla devriyeyi sıklaştırdıEDİRNE'den geçtikleri Yunanistan'da, şiddet uygulanarak, geri gönderilen göçmenler için görevlendirilen ve önceki gün çalışmaya başlayan, tam donanımlı 1000 özel harekat polisi, sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde zodyak...

Özel harekat polisleri, Meriç'te zodyak botla devriyeyi sıklaştırdı

EDİRNE'den geçtikleri Yunanistan'da, şiddet uygulanarak, geri gönderilen göçmenler için görevlendirilen ve önceki gün çalışmaya başlayan, tam donanımlı 1000 özel harekat polisi, sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriyeleri artırdı.

Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da göçmenlerin, şiddete uğrayıp, para ve değerli eşyaları alındıktan sonra zorla geri gönderilmesi üzerine Türkiye, sınır boyunda 1000 özel harekat polisi görevlendirdi. Yunan güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığı göçmenleri geri itmelerini engellemek için göreve başlayan özel harekat polisleri, Meriç Nehri üzerinde devriye görevini sürdürüyor. Özel harekat polisleri zodyak botlarla nehir üzerindeki devriyelerini sıklaştırdı. Nehrin tamamında ekiplerin görev aldığı belirtildi.

EDİRNE-Özel harekat polisleri Meriç'te zodyak botla devriyeyi artırdı

Yunanistan, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:19 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Özel harekat polisleri, Meriç'te zodyak botla devriyeyi sıklaştırdı
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