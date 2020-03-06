Edirne özel harekat polislerinin yunanistan sınırındaki nöbeti böyle başladı -3 - Son Dakika

EDİRNE Özel harekat polislerinin Yunanistan sınırındaki nöbeti böyle başladı -3 (Polislerin sınırda konuşlanması)

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Erdoğan bir lideri daha sildi: Olduğu yere gelmem, aynı kareye girmem