Edirne özel harekat polislerinin yunanistan sınırındaki nöbeti böyle başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne özel harekat polislerinin yunanistan sınırındaki nöbeti böyle başladı - Son Dakika

Edirne özel harekat polislerinin yunanistan sınırındaki nöbeti böyle başladı

7 saat önce

EDİRNE Özel harekat polislerinin Yunanistan sınırındaki nöbeti böyle başladı (2)

EDİRNE Özel harekat polislerinin Yunanistan sınırındaki nöbeti böyle başladı (2)

Edirne özel harekat polislerinin yunanistan sınırındaki nöbeti böyle başladı

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:06 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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