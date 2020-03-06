Edirne özel harekat polislerinin yunanistan sınırındaki nöbeti böyle başladı - Son Dakika

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Edirne özel harekat polislerinin yunanistan sınırındaki nöbeti böyle başladı
7 saat önce
EDİRNE Özel harekat polislerinin Yunanistan sınırındaki nöbeti böyle başladı (2)
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:06 Kaynak: DHA
EDİRNE Özel harekat polislerinin Yunanistan sınırındaki nöbeti böyle başladı (2)
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