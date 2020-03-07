Edirne özel harekat polislerinin yunanistan sınırındaki nöbeti böyle başladı -tekrar (polislerin... - Son Dakika

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Edirne özel harekat polislerinin yunanistan sınırındaki nöbeti böyle başladı -tekrar (polislerin...
6 saat önce
EDİRNE Özel harekat polislerinin Yunanistan sınırındaki nöbeti böyle başladı -TEKRAR (Polislerin sınırda konuşlanması.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:10 Kaynak: DHA
EDİRNE Özel harekat polislerinin Yunanistan sınırındaki nöbeti böyle başladı -TEKRAR (Polislerin sınırda konuşlanması
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