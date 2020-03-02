Edirne pazarkule'de polis ve jandarma göçmenleri uzaklaştırıyor - Son Dakika

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Edirne pazarkule'de polis ve jandarma göçmenleri uzaklaştırıyor
6 saat önce
EDİRNE Pazarkule'de polis ve jandarma göçmenleri uzaklaştırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:02 Kaynak: DHA
EDİRNE Pazarkule'de polis ve jandarma göçmenleri uzaklaştırıyor
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