Edirne pazarkule'de polis ve jandarma göçmenleri uzaklaştırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne pazarkule'de polis ve jandarma göçmenleri uzaklaştırıyor - Son Dakika

Edirne pazarkule'de polis ve jandarma göçmenleri uzaklaştırıyor

6 saat önce

EDİRNE Pazarkule'de polis ve jandarma göçmenleri uzaklaştırıyor.

EDİRNE Pazarkule'de polis ve jandarma göçmenleri uzaklaştırıyor

Edirne pazarkule'de polis ve jandarma göçmenleri uzaklaştırıyor

Jandarma, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:02 Kaynak: DHA
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