Edirne pazarkule'de polis ve jandarma göçmenleri uzaklaştırıyor-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne pazarkule'de polis ve jandarma göçmenleri uzaklaştırıyor-2 - Son Dakika

Edirne pazarkule'de polis ve jandarma göçmenleri uzaklaştırıyor-2

6 saat önce

EDİRNE Pazarkule'de polis ve jandarma göçmenleri uzaklaştırıyor-2.

EDİRNE Pazarkule'de polis ve jandarma göçmenleri uzaklaştırıyor-2

Edirne pazarkule'de polis ve jandarma göçmenleri uzaklaştırıyor-2

Jandarma, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:14 Kaynak: DHA
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