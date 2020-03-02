Edirne pazarkule sınır kapısı'na giden karayolu göçmenlere kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne pazarkule sınır kapısı'na giden karayolu göçmenlere kapatıldı - Son Dakika

Edirne pazarkule sınır kapısı'na giden karayolu göçmenlere kapatıldı

6 saat önce

EDİRNE Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolu göçmenlere kapatıldı.

EDİRNE Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolu göçmenlere kapatıldı

Edirne pazarkule sınır kapısı'na giden karayolu göçmenlere kapatıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:20 Kaynak: DHA
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