Edirne pazarkule sınır kapısı'na giden karayolu göçmenlere kapatıldı - Son Dakika

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Edirne pazarkule sınır kapısı'na giden karayolu göçmenlere kapatıldı
6 saat önce
EDİRNE Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolu göçmenlere kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:20 Kaynak: DHA
EDİRNE Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolu göçmenlere kapatıldı
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