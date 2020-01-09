Edirne polisi insan ticareti yapan 'VIP' şebekesini çökertti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Edirne polisi insan ticareti yapan 'VIP' şebekesini çökertti - Son Dakika

Edirne polisi insan ticareti yapan 'VIP' şebekesini çökertti

6 saat önce

Edirne'de FETÖ üyelerini ve düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına kaçıran şebeke, Edirne, Bursa ve İstanbul illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla çökertildi.

Edirne polisi insan ticareti yapan 'VIP' şebekesini çökertti, System.String[]

Edirne'de FETÖ üyelerini ve düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına kaçıran şebeke, Edirne, Bursa ve İstanbul illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla çökertildi. Yakalananlar arasında şebekenin sözde İstanbul ve Edirne il sorumlularının da bulunduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü GİM ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmenleri ve FETÖ silahlı terör örgütü üyelerini yasa dışı yollarla yurt dışına kaçıran şebeke üyelerini yakalamak için harekete geçti. Yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından 10 ayrı olayda 157 düzensiz göçmen, 7 FETÖ/PDY şüphelisi, ayrıca arama kaydı bulunmayan 1 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 165 kişi yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken polis ekiplerine yakalandı. Söz konusu 165 kişiyi Edirne üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçırmaya çalışan 28 organizatör ise, Edirne, Bursa ve İstanbul illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda aralarında şebekenin İstanbul ve Edirne il sorumlularının da bulunduğu sözde liderleri M.K., B.N., E.Y., A.E., M.K., E.Ö. ve F.Y. de adreslerinde yakalandı. "Göçmen kaçakçılığı ve silahlı terör örgütüne bilerek yardım etmek" suçundan gözaltına alınan 7 zanlı, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyonlarda gözaltına alınan zanlılardan 25'i tutuklanarak cezaevine konulurken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


FETÖ'cülere 10 bin euroya 'VIP' geçiş hizmeti


Şebeke üyelerinin insan ticareti ücretleri de ortaya çıktı. Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cülerin adam başına 10 bin euroya 'VIP' geçiş vaat edilerek kaçırılmaya çalışıldığı, düzensiz göçmenlerin ise adam başına 2 bin 500 euroya kaçırıldığı belirlendi. - EDİRNE

İstanbul, Edirne, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:27 Kaynak: İHA
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