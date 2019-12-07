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Edirne polisi, kadınların yüzüne sıvı atıp kaçan şüpheliyi arıyor

6 saat önce

Edirne polisi, kadınların yüzüne sıvı atıp kaçan şüpheliyi arıyorEDİRNE'de 2 kadının yüzlerine yakıcı sıvı atarak kaçan, kimliği belirsiz kişinin yakalanması için özel ekip kurularak arama çalışmalar sürüyor.

Edirne polisi, kadınların yüzüne sıvı atıp kaçan şüpheliyi arıyor

EDİRNE'de 2 kadının yüzlerine yakıcı sıvı atarak kaçan, kimliği belirsiz kişinin yakalanması için özel ekip kurularak arama çalışmalar sürüyor. Tüm güvenlik ve Mobese kameraları incelemeye alınırken, çalışmalar köylere de kaydırıldı. Şüphelinin mülteci olabileceği ihtimali üzerinde de duran polis, çalışmasını sürdürüyor.

Edirne'de kimliği belirsiz bir kişi, kaldırımda arkadaşıyla yürüyen üniversite öğrencisi A.Y.Ö. adlı genç kız ile şehir içi taşımacılığı yapan midibüste seyahat eden G.Y. adlı kadının yüzüne yakıcı sıvı atarak kaçmıştı. Hastanede tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilen mağdurların yüzlerinde acı veren sıvının sinek ilacı olduğu belirtildi.

TÜM KAMERALAR İNCELENİYOR

Edirne'de sıvı atan saldırganı yakalamak için Emniyet Müdürlüğü'nde özel bir ekip kuruldu. Kentteki tüm güvenlik ve Mobese kameralarındaki görüntüleri detaylı incelemeye alan polis, kentin her bölgesinde güvenlik önlemlerini arttırdı. 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüren ekipler, konunun üzerine hassasiyetle duruyor. Öte yandan ekiplerin kent merkezinin yanı sıra araştırmasını köylerde de sürdürdüğü belirtildi. Edirne'yi ayağa kaldıran olay için polis ekiplerinin mesaisi gece saatlerinde de devam ediyor. Ekipler, mahallelerde bulunan kıraathane ve kafelere gidip, şüphelinin fotoğrafını göstererek vatandaşı hem bilgilendiriyor hem de gördükleri yerde haber vermeleri için uyarıda bulunuyor.

'MÜLTECİ OLABİLİR'

Emniyet ekiplerinin olayla ilgili yaptığı incelemede şüphelinin, kadınların yüzüne attığı sıvının bulunduğu şişede yağmurdan ve sıvı dökülmesi nedeniyle parmak izi çıkmadığı öğrenildi. Öte yandan şahsın, mülteci olma ihtimali üzerinde de durulduğu ifade edildi.

Edirne polisi, kadınların yüzüne sıvı atıp kaçan şüpheliyi arıyor

Edirne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:30 Kaynak: DHA
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Edirne polisi, kadınların yüzüne sıvı atıp kaçan şüpheliyi arıyor
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