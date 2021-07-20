EDİRNE'DE POLİS SÜRÜCÜLERLE BAYRAMLAŞIP, KURABİYE İKRAMINDA BULUNDU - Son Dakika

EDİRNE'de polis ekipleri, uygulama noktasında sürücüleri durdurup dikkatli olmaları konusunda uyarıp, kurabiye ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı'nın ilk gününde, trafikte seyir halinde vatandaşı, belediye dükkanları uygulama noktasında durdurdu. Sürücülere rutin trafik kontrolü uygulaması yapan ekipler, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Uyarının ardından tepsiyle sürücülere kurabiye ve kolonya ikram eden polisler sürücülerin bayramlarını kutladı. Polisin uyarısını dikkate alan sürücüler uygulamadan memnun olduklarını belirtti.