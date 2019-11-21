Edirne polisin hayvan sevgisi

Polisin hayvan sevgisi

Edirne'de taşınan Selimiye Polis Merkezi'nde polislerin beslediği ve adını 'Atiye' koydukları sokak köpeği polislerin gitmesine üzülünce, 2 gün sonra geri dönen polisler ekip aracına sokak köpeğini alarak taşındıkları yeni polis merkezine götürdü. Polisler sadık dostları için bahçeye kulübe siparişi verdi.

Edirne'de Dilaverbey Mahallesi'nde bulunan Selimiye Polis Merkezi, 2 gün önce alınan kararla Umurbey Mahallesi'nde bulunan eski Edirne Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Polis Merkezi binasına taşındı.

Taşınmanın ardından kontrol amaçlı eski polis merkezine gelen polisler bina önünde besledikleri ve adını 'Atiye' koydukları sokak köpeğinin kendilerine doğru koşup sevgi gösterisinde bulunmasıyla karşılaştı. Polisler bir süre köpeği sevmelerinin ardından ekip arabasına binerek ayrılmak isteyince aracın arkasından havlayarak takip eden köpeğin üzüldüğünü ve kendilerini bırakmak istemediğini farkeden polisler, sokak köpeğini araçlarına alarak Umurbey Mahallesi'nde yeni taşındıkları polis merkezine götürdü. Yeni polis merkezine getirilen Atiye bahçede kendisini besleyen polislerle birlikte yaşamaya başladı. Yeni karakolda polislerle oyunlar oynayan sokak köpeği hayli mutlu olduğu görüldü. Polis merkezinin maskotu olan sokak köpeği polisler tarafından veterinere götürülüp aşılarını yaptırmasının ardından barınması için kulübe sipariş edildiği öğrenildi.

Öte yandan Dilarbey Mahalle sakinleri sokak taşınan eski polis merkezinde köpeğin gelerek sürekli ağladığını ve bölgeden hiç ayrılmadığını ifade ettiler.