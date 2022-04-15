Edirne polisinin "sanal devriyesi"nde yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı - Son Dakika
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Edirne polisinin "sanal devriyesi"nde yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı

15.04.2022 13:07
Edirne polisinin "sanal devriyesi"nde yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı

Edirne'de "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan gözaltına alınan yabancı uyruklu tutuklandı.

Edirne'de "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan gözaltına alınan yabancı uyruklu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, "sanal devriye" faaliyetleri kapsamında, bir sosyal medya hesabından cadde ve sokaklarda yürüyenlerin gizli çekimlerinin yayınlandığı bir görüntü tespit etti.

Tespit üzerine kullanıcı adı ve sistem kayıtlarından yapılan incelemede görüntüleri Pakistan uyruklu A.R'nin paylaştığı belirlendi.

Araplar Caddesi'nde gözaltına alınan A.R. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne polisinin 'sanal devriyesi'nde yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı - Son Dakika


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