Edirne Roman Eylem Planı toplantısı, Vali Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapıldı

Edirne Roman Eylem Planı toplantısı, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca eğitim, istihdam, sağlık, barınma, sosyal yardım ve sosyal hizmet alanlarında Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2022-2030) hazırlanmış, eylül ayı başında yeni Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın hedefleri Roman vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve hayat standartlarının yükseltilmesi olarak açıklanmıştı.

Bu çerçevede Valilikte gerçekleştirilen Roman Eylem Planı toplantısında genel durum değerlendirilmesi yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan sunumda sayısal verilerin ortaya konulmasının ardından analiz, tespit ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantının ikinci kısmında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sunum yapıldı. Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerle ilgili yapılan saha incelemeleri ve çalışmaları görüşüldü.

Vali Kırbıyık, eğitim alanında yapılan değerlendirme çalışmalarının eksiklikleri görmede faydalı olduğunu belirtti.

Eğitimle ilgili yaşanan aksaklıkların çözümüne yönelik çalışmaların yapılması gerektiğinin altını çizen Kırbıyık, "Bu konunun çözümü için ev ziyaretleri, birebir veli görüşmeleri gibi çalışmaları bıkmadan usanmadan yapmamız gerekiyor. Üçüncü başlığımız eğitimin kalitesi ve sınavla öğrenci alan okullara öğrenci yerleştirme oranı arttırmamız gerekiyor." dedi.

-"Destekleme yetiştirme kurslarına ağırlık verilmeli"

Kırbıyık, tasarım ve beceri atölyelerinin sayısını arttırmak istediklerini dile getirdi.

Öğretmenlerin sahada daha fazla olması gerektiğine işaret eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Okul idarelerimizin, öğretmenlerimizin sahada daha fazla yer alması lazım. Destekleme yetiştirme kurslarına ağırlık vermemiz gerekiyor. Bununla birlikte okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma konusunda çaba harcamamız gerekiyor. Eğitim konusuna veli profilinde de yapılacak çalışmalarla ilgili bir projeksiyon ortaya koyacağız. Bununla ilgili anne-baba okulu adı altında seminerler düzenleyeceğiz. Bu seminerlerde çocuklarımız için eğitimin ne kadar önemli olduğu, onların hayatında yeni bir perspektif açma anlamında eğitimin ne kadar kıymetli olduğu noktasında velilerimize bilgilendirmeler yapmamız gerekiyor diye değerlendiriyoruz."

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, mahalle muhtarları, Roman sivil toplum kuruluşu ve Roman dernek başkanları katıldı.