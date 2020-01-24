Edirne Sağlık Müdürü Kalkan:

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Edirne'de koronavirüs açısından korkulacak bir durumun olmadığını bildirdi.

Kalkan, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsün hayvanlar arasında yaklaşık 200'den fazla farklı tipi olan ve dünyada daha önce MERS-CoV ve SARS adıyla bilinen salgınlara sebep olan tek zincirli RNA virüsleri olduğunu belirtti.

Koronavirüs tipinin 2019-nCoV olarak adlandırıldığını aktaran Kalkan, "İlk olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkmıştır. Bugün itibariyle Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaklaşık 600'den fazla enfekte hasta ve 26 ölüm vakası tespit edilmiştir. Çin'deki bu vakaların büyük deniz ürünleri ve yılan tüketilmesi sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir." ifadelerini kullandı.

Wuhan kentinin karantina altına alındığını belirten Kalkan, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede Çin'den gelen yolcuların hava alanlarında termal kameralarla ateş bulguları kontrol edildiğini kaydetti.

Türkiye'de herhangi bir vakaya rastlanmadığını aktaran Kalkan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde koronavirüs açısından herhangi bir hastaya rastlanmamış olup her sene olduğu gibi bu sene de olağan seyrinde ilerleyen mevsimsel grip vakaları görülmektedir. Edirne'de koronavirüs açısından korkulacak bir durum yoktur. Sağlık müdürlüğümüz tarafından gerekli tüm önlemler alınmıştır. Tüm solunum yoluyla geçen viral enfeksiyonlarda olduğu gibi koronavirüs enfeksiyonlarında da korunmada; sağlıklı ve dengeli beslenmek, ellerimizi sık sık ve doğru bir şekilde yıkamak, bol meyve ve sebze tüketmek, grip benzeri şikayetleri olan kişilerle iyileşene kadar çok yakın temasta bulunmamak, öksürürken ve hapşırırken ağzımızı doğru bir şekilde kapatmak, hastalandığımızda ilgili hekimlere başvurup muayene olmak ve ilaçlarımızı düzenli kullanmak, bol istirahat etmek gerekmektedir."