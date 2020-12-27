Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

27.12.2020 08:59
Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, AA'nın

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yıldırım, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran da fotoğraflar hakkında Yıldırım'ı bilgilendirdi.

Yıldırım, yeni tip koronavirüsle fedakarca mücadelede sağlıkçıların her birini ayrı ayrı tebrik ettiğini belirterek mücadelenin zorluğunu simgeleyen fotoğraflardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına bakan bir sağlık çalışanının uzun süredir yüzünde takılı bulunan koruyucu gözlüğünün buğulandığı gözlenen Abdullah Coşkun'a ait fotoğrafı seçti. İl Sağlık Müdürü Yıldırım haber kategorisinde ayrıca Özkan Bilgin imzalı " Van'da çığ felaketi" adlı fotoğrafı da oyladı.

Fotoğrafların her birinin birbirinden başarılı olduğunu vurgulayan Sağlık Müdürü Yıldırım, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" yaşam kategorisinde ise Cem Genco'nun çektiği "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" adlı fotoğrafı mı seçti.

Anadolu Ajansı, Salih Baran, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bloomberg'den Türkiye'de de denenen Çin aşısıyla ilgili kafa karıştıran iddia: Etkisi belli değil Çin aşısı yaptıran Prof. Dr. Özlenen Özkan: Belirgin bir sağlık sorunum olmadı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı CNN Türk'te gergin anlar! Gazeteci Metin Özkan'ın sözlerine sinirlenen Hakan Bayrakçı yayını terk etti Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı
CNN Türk canlı yayınında 'nah' tartışması CNN Türk canlı yayınında 'nah' tartışması         
08:28
Ters şeritten giderken polisten kaçtı, yakalanınca ağlamaya başladı Ters şeritten giderken polisten kaçtı, yakalanınca ağlamaya başladı         
07:59
Ataşehir'de bir kişi kılıçla taksi durağına saldırdı Ataşehir'de bir kişi kılıçla taksi durağına saldırdı         
04:31
İngiliz bilim insanları, koronavirüse karşı anında antikor üretebilen ilacın çalışmalarına başladı İngiliz bilim insanları, koronavirüse karşı anında antikor üretebilen ilacın çalışmalarına başladı         
00:07
Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi         
23:16
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti         
21:59
İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu         
21:51
Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak         
17:20
İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada         
16:28
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Bomba iddia: Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'in aylık ücreti belli oldu Bomba iddia: Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'in aylık ücreti belli oldu         
12:12
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! "Ölmek istiyorum" demiş         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 09:09:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei