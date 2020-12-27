Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yıldırım, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran da fotoğraflar hakkında Yıldırım'ı bilgilendirdi.

Yıldırım, yeni tip koronavirüsle fedakarca mücadelede sağlıkçıların her birini ayrı ayrı tebrik ettiğini belirterek mücadelenin zorluğunu simgeleyen fotoğraflardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına bakan bir sağlık çalışanının uzun süredir yüzünde takılı bulunan koruyucu gözlüğünün buğulandığı gözlenen Abdullah Coşkun'a ait fotoğrafı seçti. İl Sağlık Müdürü Yıldırım haber kategorisinde ayrıca Özkan Bilgin imzalı " Van'da çığ felaketi" adlı fotoğrafı da oyladı.

Fotoğrafların her birinin birbirinden başarılı olduğunu vurgulayan Sağlık Müdürü Yıldırım, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" yaşam kategorisinde ise Cem Genco'nun çektiği "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" adlı fotoğrafı mı seçti.