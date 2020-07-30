Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım: "Bayramda Kovid-19 tedbirlerine titizlikle uyulmalı" - Son Dakika

Edirne Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, Kurban Bayramı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde geçirilmesi gerektiğini belirterek, maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması çağrısında bulundu.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, bayramda kalabalık ortamlardan uzak durulması ve yakın temastan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Kurban Bayramı'nda geleneksel olarak sofralarda yerini alan kırmızı et ve tatlı tüketiminin de aşırıya kaçmadan yapılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, obezite, tansiyon, diyabet ve mide rahatsızlıkları olan kişilerin beslenmelerine daha çok özen göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Tatlı ve et tüketiminin küçük porsiyonlar şeklinde yapılması tavsiyesinde bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kalp-damar hastalığı, şeker ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olan vatandaşlarımız, Kurban Bayramında yağsız veya az yağlı etler tercih etmeli ancak aşırı tüketmemeli ve etin yanında sebze alımını ihmal etmemelidir. Bayram süresince herkes tarafından sıvı gıda alımına dikkat edilmeli, hamur işi tatlılardan ziyade sütlü tatlılar ve tatlı ikramının yanında da gazlı içecekler değil ayran, ev yapımı az şekerli meyve suları gibi içecekler tercih edilmelidir."