Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, Lalapaşa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Edirne Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, Lalapaşa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sunulan sağlık hizmetlerini yerinde görmek için ilçe hastanesini ziyaret eden Yıldırım yetkililerden bilgi aldı, hastalarla sohbet etti.

Ziyarette Yıldırım'a Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Fatih Selvi ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Mustafa Talha Sütçü de eşlik etti.